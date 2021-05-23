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В Минэкономики обязали АЗС снизить цены на топливо: сколько будет стоить бензин

23 мая, 10:31

Виктория Барановская Виктория Барановская

В министерстве обнародовали новую среднюю цену на бензин и дизельное топливо, а уже от этой суммы АЗС могут устанавливать свою наценку

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Теперь стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривни за литр, а дизельного топлива – 27,89 гривни за литр.

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Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Согласно данным министерства, для дизельного топлива цены остались на уровне 20,89 гривни за литр. Для бензина снизились с 25,22 гривни до 24,84 гривни за литр.

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Напомним, прошлая неделя на рынке топлива оказалась скандальной из-за того, что Кабмин ввел регулирование цен на бензин и дизтопливо. Трейдеры в ответ устроили демарш, прекратив продавать горючее премиальных сортов. Но большинство автомобилистов в результате оказались в выигрыше: А-95 подешевел в среднем до 29,01 грн, а ДТ – до 27,39 грн/л.

Ранее мы сообщали, что нефтетрейдеры с маркетинговой целью устанавливают разную цену на одинаковое автомобильное топливо, создавая у потребителя чувство уверенности в том, что он покупает качественный продукт.

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