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Не только безработные: кого коснется трудовая повинность во время войны

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 июня, 09:59
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Рассказываем, что грозит украинцам за отказ от общественно-полезных работ
/ Фото: Ukraine WOW, Коллаж: Сегодня

В Украине во время действия военного положения официально зарегистрированных безработных будут привлекать к разным видам общественных работ по желанию местных властей.

О том, как это может работать и кого не коснется, рассказали эксперты UBR.ua.

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Итак, в мирное время подходящим предложением от Центра занятости считалась вакансия, отвечающая образованию, квалификации и полученному соискателем опыту на предыдущих работах.

Однако война изменила этот процесс и теперь на бирже труда обязаны предлагать работу с такими характеристиками только в первые 30 дней со дня регистрации безработного.

Далее все эти требования отменяются и соискателю могут предлагать любую работу, не соответствующую его профессиональным навыкам, такая же ситуация и с зарплатой.

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Согласно с нынешней информацией от правительства, безработных могут начать привлекать к двум различным категориям общественных работ – общественно полезным (то, о чем говорит Шмыгаль) и общественным (это вид на добровольных началах).

Адвокат АО "Чудовский и партнеры" Леонид Горшенин рассказал, что такие виды работ регулируется отдельным Порядком, предусмотренным для военного времени.

Они должны выполняться для:

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  • удовлетворения потребностей вооруженных сил и правоохранительных органов;
  • обеспечения работы критической инфраструктуры;
  • функционирования национальной экономики.

"Общественно полезные работы могут быть недобровольными (выполняться в рамках трудовой повинности). Трудовую повинность уполномочено вводить военное командование вместе с военными администрациями (если созданы) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и местного самоуправления", – подчеркивает адвокат.

Горшенин рассказывает, что к общественно полезным работам могут быть привлечены не только безработные, но и занятые лица, по согласованию с работодателем и с сохранением места работы, а также студенты, самозанятые, занятые в личном крестьянском хозяйстве.

Уклонение от трудовой повинности грозит административной ответственностью в виде штрафа в размере до 5100 грн для граждан и 8500 грн для должностных лиц.

Кого не привлекут к работам?

По словам юристов, к таким видам работ человек не может быть привлечен при наличии противопоказаний по состоянию здоровья, также запрещено привлекать:

  • несовершеннолетних лиц в возрасте до 15 лет включительно;
  • женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет;
  • беременных женщин, если выполнение работ может отрицательно сказаться на состоянии их здоровья.

"Сегодня" ранее писали, кого в Украине лишат пособия по безработице и рассказывали, как оформить это пособие с нуля.

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