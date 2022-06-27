Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Не лише безробітні: кого торкнеться трудова повинність під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 09:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що загрожує українцям за відмову від суспільно-корисних робіт
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні під час дії воєнного стану офіційно зареєстрованих безробітних будуть залучати до різних видів громадських робіт за бажанням місцевої влади.

Про те, як це може працювати і кого не торкнеться, розповіли експерти UBR.ua.

Реклама

Отже, у мирний час підходящою пропозицією від Центру зайнятості вважалася вакансія, що відповідає освіті, кваліфікації та отриманому здобувачем досвіду на попередніх роботах.

Однак війна змінила цей процес і тепер на біржі праці зобов'язані пропонувати роботу з такими характеристиками лише у перші 30 днів з дня реєстрації безробітного.

Далі всі ці вимоги скасовуються і претенденту можуть пропонувати будь-яку роботу, яка не відповідає його професійним навичкам, така сама ситуація і із зарплатою.

Реклама

Відповідно до нинішньої інформації від уряду, безробітних можуть почати залучати по двом різним категоріям громадських робіт – суспільно корисним (те, про що говорить Шмигаль) та суспільним (це вид на добровільних засадах).

Адвокат АТ "Чудовський та партнери" Леонід Горшенін розповів, що такі види робіт регулюється окремим Порядком, передбаченим для воєнного часу.

Вони повинні виконуватися для:

Реклама
  • задоволення потреб збройних сил та правоохоронних органів;
  • забезпечення роботи критичної інфраструктури;
  • функціонування національної економіки.

"Суспільно-корисні роботи можуть бути недобровільними (виконуватися в рамках трудової повинності). Трудову повинность уповноважено вводити військове командування разом із військовими адміністраціями (якщо створено) самостійно або із залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", – наголошує адвокат.

Горшенін розповідає, що до суспільно-корисних робіт можуть бути залучені не лише безробітні, а й зайняті особи, за погодженням з роботодавцем та зі збереженням місця роботи, а також студенти, самозайняті, зайняті в особистому селянському господарстві.

Ухилення від трудової повинності загрожує адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу у розмірі до 5100 грн. для громадян та 8500 грн. для посадових осіб.

Кого не приваблять до робіт?

За словами юристів, до таких видів робіт людина не може бути залучена за наявності протипоказань за станом здоров'я, також заборонено залучати:

  • неповнолітніх осіб віком до 15 років включно;
  • жінок, які виховують дітей віком до 3-х років;
  • вагітних жінок, якщо виконання робіт може негативно вплинути на стан їх здоров'я.

"Сьогодні" раніше писали, кого в Україні позбавлять допомоги з безробіття і розповідали, як оформити цю допомогу з нуля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Комуналка
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Money-лайфхакер💰
Головне про гроші
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американські гірки
Долар на чорному ринку
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більшіі суми.
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

21261.44

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1220.23

Litecoin (LTC)

57.82

Ripple (XRP)

0.36

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти