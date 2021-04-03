Коронавирус "съел масло с нашего хлеба" – как падение ВВП ударило по карману украинцев

За 2020 год каждый украинец недополучил около 4000 гривен. Ожидаемый рост этого не компенсирует

Эпидемия коронавируса, которая длится второй год, больно ударила по экономике Украины. Госслужба статистики подсчитала, что за 2020 год ВВП (валовый внутренний продукт. – Ред.) страны уменьшился на 4%.

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Сайт "Сегодня" разобрался, почему у нас ВВП стал меньше, каким он может быть в I квартале и за весь 2021 год, а также – как изменение объемов и структуры ВВП сказывается на уровне доходов рядового украинца и восстановится ли экономика к концу 2021 года.

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Что такое ВВП

Макроэкономика определяет ВВП как рыночную стоимость всех произведенных в стране за год конечных (предназначенных для непосредственного употребления) товаров и услуг. ВВП бывает номинальный, то есть не учитывающий инфляцию, и реальный, который ее учитывает.

То есть каждый из нас, отчислив в госбюджет налоги со своей зарплаты, купив что-то в магазине или проехав в транспорте, автоматически вносит вклад в увеличение ВВП. И наоборот – уменьшение зарплат, снижение затрат на покупки автоматически делают ВВП меньше. Выходит, что чем больше ВВП на душу населения, тем выше уровень жизни в стране.

Кто сколько вложил в "общий котел"

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Весь ВВП за 2020 год составил 4 трлн 194 млрд грн или более 100 тыс. грн на каждого украинца. Это на 4% (на 168 млрд грн) меньше, чем в 2019 году.

Мы выделили основные отрасли, рассчитав по данным Госстатистики их вклад в процентах в ВВП страны в 2020 году (см. ВИДЕО-инфографику).

Наибольший вклад в ВВП страны внесли три "кита" – промышленность – 17,9% (в 2019 году было 20%), плательщики налогов, как юрлица, так и обычные граждане, прежде всего за счет налогов на доходы физлиц – зарплату – 14,5% (было 14,2%) и торговля – 13,9% (было 13,2%). В сумме они дали почти половину ВВП – свыше 46%. Но это на 2% меньше, чем год назад. Около 54% внесли остальные сферы народного хозяйства.

"Мажем" ВВП на хлеб

Рассмотрим, как рост или падение ВВП влияет на уровень жизни рядового украинца. Образно говоря, "намажем ВВП на хлеб". За год ВВП страны упал на 168 млрд грн, то есть каждый из нас "недополучил, недоел, недоездил" за год примерно на 4000 гривен.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что больше всего на изменение ВВП влияет прибавочная стоимость (то есть заработанные деньги). Она намного выше в перерабатывающей промышленности, торговле, организации питания и проживания, на транспорте, чем в добывающей промышленности или агросекторе. То есть если, допустим, на 1% падает промышленность, то потери доходов населения намного меньше, чем если на 1% будет падение ВВП в торговле или сфере услуг.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил, что именно в торговле и сфере услуг наблюдается высокая прибавочная стоимость и быстрая оборачиваемость средств, это позволяет быстро и много зарабатывать. В промышленности каждая вложенная гривня оборачивается год и более, а в торговле – неделю-две. Это сразу сказывается на росте или падении ВВП.

Поэтому выводы экспертов: на толщину "масла" на хлебе украинца в первую очередь влияют именно транспорт, торговля, организация питания и проживания. Где, по статистике, в 2020 году из-за карантина были самые значительные потери.

"Отельный бизнес и организация общественного питания потеряли больше всего – имеем падение на 28,5% по сравнению с 2019 годом, – говорит Александр Охрименко. – Люди потеряли в зарплатах, выросла безработица. Вот оно – влияние изменения ВВП на уровень жизни населения. Именно этот его сегмент является сегодня наиболее динамичным в общей структуре ВВП".

Что произошло с ВВП в мире

В 2020 году общемировой ВВП упал на 4,3%, то есть чуть больше, чем в Украине. В США ВВП снизился на 3,5%, в Японии – на 4,8%, в Германии – на 5%, во Франции – на 8,2%, Италии – на 8,9%, в Польше – на 3%, в Чехии – на 5,6%.

Но, по данным финансового агентства Bloomberg, ВВП вырос в 2020 году на 1-3% в десяти странах. Семь из них находятся в Африке, это Эфиопия, Уганда, Кот’д'Ивуар, Египет, Гана, Руанда и Кения. Три – в Юго-Восточной Азии, это Китай, Вьетнам и Бангладеш.

ВВП Украины достаточно скромный: мы в конце первой сотни мирового рейтинга Всемирного банка – между Перу и Парагваем. Для сравнения: по подсчетам Всемирного банка, в США ВВП на душу населения был 65 тыс. долл. (8-е место в рейтинге), у наших соседей-поляков – 34 тыс. долл. (40-е место). На 1-м месте – Люксембург (121 тыс. долл.), на последнем, 187-м – африканская страна Бурунди (780 долл.).

Чего ждать в 2021 году

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Оба эксперта ожидают, что за 2021 год ВВП Украины станет больше примерно на 3%. Это совпадает с расчетами МВФ. То есть мы недотянем до уровня 2019 года 1%.

Поквартально их прогнозы отличаются.

Олег Пендзин ожидает, что в I квартале 2021 года падение ВВП продолжится и не достигнет показателей I квартала 2020 года.

"Снижение будет везде: и в промышленности, и в транспорте, и в агросекторе, и в других отраслях. Далее из-за низкой базы сравнения во II квартале увидим рост по сравнению с 2020 годом. Во втором полугодии ВВП должен расти прежде всего за счет агросектора. Ожидается, что урожай удастся собрать лучше прошлогоднего".

Александр Охрименко подсчитал, что показатели ВВП в I квартале 2021 года на 1-2% будут больше, чем в I квартале 2020 года.

"Год назад уже в марте из-за локдауна началось падение ВВП, поэтому теперь арифметически получится рост, – отметил Охрименко. – А в сравнении со вторым провальным кварталом прошлого года, когда ВВП упал более чем на 10%, увидим 10-12% увеличения ВВП из-за низкой базы сравнения. Прогнозировать, что будет дальше, сложно, пока не пройдем первое полугодие".

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