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Прогнозы улучшились. Всемирный банк оценил будущее украинской экономики

31 марта, 10:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Цены не будут расти слишком быстро, считают аналитики банка

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3,8% ВВП после прошлого повышения с 1,5% до 3%. А вот на 2022 год прогноз стал чуть хуже – 3% роста вместо 3,1%. По мнению аналитиков, рост экономики будет умеренным из-за высокой неопределенности, связанной с темпами вакцинации против COVID-19. А на пользу Украине пойдут положительные тренды в сельском хозяйстве.

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Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка.

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ВБ также ожидает, что инфляция в 2021 году ускорится до 5%, останется на этом же уровне в 2022-м, а в 2023-м возрастет до 5,8%. Этот прогноз остался на прежнем уровне.

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Дефицит госбюджета в 2021 году прогнозируется на уровне 5,4% ВВП. Общие потребности в финансировании бюджета увеличатся до 17,2% ВВП (против 15% ВВП в 2020 году), считают аналитики Всемирного банка.

"Ускорение темпов реформ является ключом к ускорению экономического роста и сокращению бедности в 2022 и 2023 годах", – резюмировали в ВБ.

Напомним, ранее Госстат пересчитал потери Украины за 2020 год и пришел к выводу, что падение ВВП составило 4%. По итогам 2020 года инфляция составила 5%:

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инфляция экономика прогноз ВВП Всемирный банк прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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