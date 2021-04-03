Коронавірус "з'їв масло з нашого хліба" – як падіння ВВП вдарило по кишені українців

За 2020 рік кожен українець недоотримав близько 4000 гривень. Очікуване зростання це не компенсує

Епідемія коронавірусу, яка триває другий рік, боляче вдарила по економіці України. Держслужба статистики підрахувала, що за 2020 рік ВВП (валовий внутрішній продукт країни. – Ред.) зменшився на 4%.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, чому у нас ВВП зменшився, яким він може бути в I кварталі і за весь 2021 рік, як зміна обсягів і структури ВВП позначається на рівні доходів рядового українця та чи відновиться економіка до кінця 2021 року.

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Що таке ВВП

Макроекономіка визначає ВВП як ринкову вартість усіх вироблених у країні за рік кінцевих (призначених для безпосереднього вживання) товарів і послуг. ВВП буває номінальний, тобто який не враховує інфляцію, і реальний, який її враховує.

Тобто кожен з нас, відрахувавши до держбюджету податки зі своєї зарплати, купивши щось у магазині або проїхавши в транспорті, автоматично робить внесок у збільшення ВВП. І навпаки – зменшення зарплат, зниження витрат на покупки автоматично роблять ВВП меншим. Виходить, що чим більший ВВП на душу населення, тим вищий рівень життя в країні.

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Весь ВВП за 2020 рік становив 4 трлн 194 млрд грн або понад 100 тис. грн на кожного українця. Це на 4% (на 168 млрд грн) менше, ніж 2019 року.

Ми виділили основні галузі, розрахувавши за даними Держстатистики їхній внесок у відсотках у ВВП країни 2020 року (див. ВІДЕО-інфографіку).

Найбільший внесок у ВВП країни зробили три "кити" – промисловість – 17,9% (2019 року було 20%), платники податків, як юрособи, так і звичайні громадяни, передусім за рахунок податків на доходи фізосіб – зарплату – 14,5% (було 14,2%) і торгівля – 13,9% (було 13,2%). В сумі вони дали майже половину ВВП – понад 46%. Але це на 2% менше, ніж рік тому. Близько 54% внесли інші сфери народного господарства.

"Мажемо" ВВП на хліб

Розглянемо, як зростання або падіння ВВП впливає на рівень життя пересічного українця. Образно кажучи, "намажемо ВВП на хліб". За рік ВВП країни впав на 168 млрд грн, тобто кожен з нас "недоотримав, недоїв, недоїздив" за рік приблизно на 4000 гривень.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин каже, що найбільше на зміну ВВП впливає додаткова вартість (тобто зароблені гроші). Вона набагато вища в переробній промисловості, торгівлі, організації харчування та проживання, на транспорті, ніж у видобувній промисловості або агросекторі. Тобто якщо, припустимо, на 1% падає промисловість, то втрати доходів населення набагато менші, ніж якщо на 1% буде падіння ВВП в торгівлі чи сфері послуг.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив, що саме в торгівлі і сфері послуг спостерігається висока додаткова вартість і швидка оборотність коштів, це дозволяє швидко і багато заробляти. У промисловості кожна вкладена гривня обертається рік і більше, а в торгівлі – тиждень-два. Це відразу позначається на зростанні або падінні ВВП.

Тому висновки експертів: на товщину "масла" на хлібі українця насамперед впливають саме транспорт, торгівля, організація харчування і проживання. Де, за статистикою, 2020 року через карантин були найзначніші втрати.

"Готельний бізнес і організація громадського харчування втратили найбільше – маємо падіння на 28,5% порівняно з 2019 роком, – каже Олександр Охріменко. – Люди втратили в зарплатах, зросло безробіття. Ось він – вплив зміни ВВП на рівень життя населення. Саме цей його сегмент є сьогодні найдинамічнішим у загальній структурі ВВП".

Що сталося з ВВП у світі

2020 року загальносвітовий ВВП впав на 4,3%, тобто трохи більше, ніж в Україні. У США ВВП знизився на 3,5%, в Японії – на 4,8%, в Німеччині – на 5%, у Франції – на 8,2%, Італії – на 8,9%, в Польщі – на 3%, в Чехії – на 5,6%.

Але, за даними фінансового агентства Bloomberg, ВВП зріс 2020 року на 1-3% в десяти країнах. Сім з них знаходяться в Африці, це Ефіопія, Уганда, Кот'д-Івуар, Єгипет, Гана, Руанда і Кенія. Три – в Південно-Східній Азії, це Китай, В'єтнам і Бангладеш.

ВВП України досить скромний: ми наприкінці першої сотні світового рейтингу від Світового банку – між Перу і Парагваєм. Для порівняння: за підрахунками Світового банку, в США ВВП на душу населення був 65 тис. дол. (8-ме місце в рейтингу), у наших сусідів-поляків – 34 тис. дол. (40-ве місце). На 1-му місці – Люксембург (121 тис. дол.), На останньому, 187-му – африканська країна Бурунді (780 дол.).

Чого чекати 2021 року

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Обидва експерти очікують, що за 2021 рік ВВП України побільшає приблизно на 3%. Це збігається з розрахунками МВФ. Тобто ми недотягнемо до рівня 2019 року 1%.

Поквартально їхні прогнози відрізняються.

Олег Пендзин очікує, що в I кварталі 2021 року падіння ВВП продовжиться і не досягне показників I кварталу 2020 року.

"Зниження буде всюди: і в промисловості, і в транспорті, і в агросекторі, і в інших галузях. Далі через низьку базу порівняння в II кварталі побачимо зростання порівняно з 2020 роком. У другому півріччі ВВП повинен зростати насамперед за рахунок агросектора. Очікується, що урожай вдасться зібрати кращий за торішній".

Олександр Охріменко підрахував, що показники ВВП в I кварталі 2021 року на 1-2% будуть більшими, ніж у I кварталі 2020 року.

"Рік тому вже в березні через локдаун почалося падіння ВВП, тому тепер арифметично вийде зростання, – зазначив Охріменко. – А порівняно з другим провальним кварталом минулого року, коли ВВП впав більш ніж на 10%, побачимо 10-12% збільшення ВВП через низьку базу порівняння. Прогнозувати, що буде далі, складно, поки не пройдемо перше півріччя".

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