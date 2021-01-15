Як зростуть ціни і доходи людей, коли відновиться економіка – прогнози для України на 2021 рік

2020 рік запам'ятається як рік сильної економічної кризи, яку порівнюють з "Великою депресією" і яка не оминула практично жодної країни світу. "Це найглибша глобальна рецесія за вісім десятиліть, незважаючи на безпрецедентну політичну підтримку", – констатував Світовий банк в своєму останньому звіті "Глобальні економічні перспективи".

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Багато експертів сподіваються, що 2021 рік стане роком виходу з цієї кризи. Які економічні перспективи пророкують Україні на цей рік – розбирався сайт "Сьогодні".

МВФ: ВВП України зросте лише на 3%, тоді як світовий ВВП – на 5,2%

У Міжнародному валютному фонді вважають, що світова економіка 2021 року відновлюватиметься досить активно і за рік світовий ВВП зросте на 5,2%.

При цьому в МВФ очікують, що зростання значною мірою відбуватися за рахунок країн, що розвиваються. Для цієї групи країн у Фонді прогнозують зростання ВВП на 6%, тоді як розвинені країни зможуть зрости лише на 3,9%.

Однак прогнози для української економіки не такі втішні. У МВФ вважають, що 2021 року український ВВП зросте тільки на 3% – менше, ніж у середньому ВВП країн, що розвиваються, світовий ВВП і навіть ВВП розвинених країн.

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А ось інфляція в Україні прогнозується вище, ніж в середньому в світі і ніж у країнах, що розвиваються. В середньому за рік вона становитиме 6%, проте до кінця року сповільниться до 5,8%.

Стосовно 2020-го, то в жовтні МВФ прогнозував Україні набагато глибше падіння, ніж у багатьох інших країнах, – мінус 7,2%. Для порівняння: світова економіка, за підрахунками Фонду 2020-го втратила 4,4% ВВП, що розвиваються – 3,3%.

Прогноз МВФ:

Світовий банк: 3% – занадто повільне відновлення

Прогноз Світового банку щодо України на наступний рік збігається з прогнозом МВФ. Нам обіцяють 3% зростання ВВП. При цьому СБ в своєму поточному прогнозі виходив з того, що 2020-го українська економіка впаде тільки на 3,5%, а МВФ – що на 7,2%.

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Чий прогноз на минулий рік виявиться ближче до істини, дізнаємося пізніше, коли будуть підбиті економічні підсумки 2020 року. Однак нагадаємо, що падіння ВВП на 3,5% було зафіксовано в Україні за підсумками трьох кварталів 2020 року.

Як би там не було, прогноз Світового банку також свідчить про те, що українська економіка після кризи відновлюватиметься не так активно, як економіки інших країн, що розвиваються, і світова економіка загалом. СБ прогнозує, що світовий ВВП 2021 року зросте на 4,2%, ВВП країн, що розвиваються, – на 4,6%. Отже, схоже, що і в році, що наступив, Україна не зможе скоротити відставання від інших країн своєї групи.

Якщо говорити про сусідів, то нам "світить" випередити хіба що Білорусь і Молдову. Країнам Східної Європи на 2021 рік прогнозують зростання ВВП 2,4%, а Україні – 3%. Якщо ж порівнювати ширший регіон – країни Європи і Центральної Азії, – то зростання ВВП тут повинне становити 3,6%. Так що тут вже Україна опиняється в числі відстаючих.

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Мінекономрозвитку: курс долара подолає позначку в 30 грн не цього року

Прогнози Міністерства економрозвитку по ВВП не набагато відрізняються від прогнозів МВФ і Світового банку. У консенсус-прогнозі, який робить міністерство, йдеться про 3,2% зростання ВВП 2021 року. У міністерстві визнають: таке економічне зростання не компенсує падіння 2020-го, яке, як очікується, становитиме 6%. Тільки на відновлення потенціалу, втраченого під час першої хвилі пандемії (весняного локдауну), Україні знадобиться 1-2 роки, йдеться в прогнозі.

Інфляція, згідно з прогнозом Мінекономрозвитку, цього року становитиме 6,8% в середньому за рік і до кінця року сповільниться до 6%. Реальна зарплата за рік зросте на 3,8%. Курс долара до наступного Нового року досягне позначки 29,3 грн, а середній обмінний курс за рік становитиме 28,6 грн.

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2022 року темпи відновлення економіки прискоряться, розраховують в міністерстві. Зокрема, реальний ВВП збільшиться на 3,5%, інфляція залишиться на рівні 6%, реальна зарплата зросте на 3,2%. Курс долара до кінця 2022 року досягне позначки 30,1 грн, а середній за рік становитиме 28,77 грн.

Основними внутрішніми ризиками 2021 року, які можуть погіршити ситуацію в економіці, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, є зростання дефіциту держбюджету і касових розривів у Пенсійному фонді, а також збільшення неплатоспроможності реального сектору економіки. Серед зовнішніх ризиків найістотніші, за оцінками експертів, – дефіцит зовнішнього фінансування і вихід нерезидентів з ОВДП.

НБУ: + 4,2% ВВП і райдужні прогнози щодо зарплати

У Нацбанку дивляться в майбутнє з набагато більшим оптимізмом. В останньому макроекономічному прогнозі Нацбанк спрогнозував, що 2021 року українська економіка зросте на 4,2%. Причому в жовтні НБУ поліпшив свій попередній прогноз на 0,2% (раніше прогноз на 2021 рік становив 4% зростання ВВП).

Відновлення буде нерівномірним (так само, як нерівномірним було і падіння економіки 2020-го). Так, на перший квартал 2021 року в НБУ прогнозують подальше падіння економіки на 1,9%. Другий квартал, як очікується, стане рекордно позитивним – плюс 9,5% ВВП. У третьому і четвертому кварталах відбудеться уповільнення темпів зростання – до 4,6 і 4,4% відповідно.

Стосовно інфляції, то, за прогнозами НБУ, цього року вона прискориться. Якщо станом на грудень 2020-го річна інфляція становила лише 4,1%, то 2021-го, як вважають в Нацбанку, зростання цін прискориться до 6,5%. Причому найнижча інфляція очікується в першому кварталі (5,6%), а найвища – в третьому (6,9%).

Порадувати може те, що зростання зарплат, за прогнозами НБУ, повинен трохи випереджати інфляцію. Так, номінальні зарплати повинні зрости в середньому за рік на 16,1%, а реальні (з поправкою на інфляцію) – на 9,5%.

На 2022 рік НБУ прогнозує скромніші успіхи. Зростання ВВП становитиме лише 3,8%, зростання зарплат – 8% (номінальних) і 2,1% (реальних). Щоправда, очікується, що трохи сповільниться інфляція – до 5% за підсумками року.

Свіжі прогнози від різних організацій, скориговані за підсумками 2020 року, з'являться наприкінці січня – в лютому.

А що прогнозують експерти щодо коронавірусу 2021 року – дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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