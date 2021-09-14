Цена на газ в Европе достигла максимума

В преддверии осенне-зимнего сезона стоимость голубого топлива в Евросоюзе обновила очередной рекорд

Газ в Европе снова рекордно подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Цена газа на европейском рынке превысила 800 долларов за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Как менялась цена газа в течение года, данные: ICE

С чем связан такой рост цены

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Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.

Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

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