Цена на газ в Европе достигла максимума

Цена газа на европейском рынке превысила 800 долларов за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Как менялась цена газа в течение года, данные: ICE
С чем связан такой рост цены
Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.
Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.
Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.
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