Был "неудобный" вопрос. Почему глава Укрэксимбанка напал на журналистов

Во время интервью банкир приказал прекратить сьемку, а у расследователей "Схем" забрать всю технику

Главу правления банка спросила о многомиллионном кредите / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 4 октября, глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер совершил нападение на журналистов программы "Схемы", во время записи с ним интервью. Наблюдательный совет банка уже отстранил его от работы, на время расследования.

Что произошло?

Сьемочная группа приехала на встречу с Мецгером. Он согласился на интервью. Но во время общения с журналистом-расследователем Кириллом Овсяным банкир приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

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Оказалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста. Он касался расследования "Схем", которое выйдет в ближайшие дни. Журналист спросил о сомнительном многомиллионном кредите, который выдал госбанк. Он хотел узнать позицию главы правления.

Но, по словам руководителя программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, по приказу Мецгера, неожиданно сотрудники банка применили силу по отношению к оператору. Охрана отобрала флешку и вынесла всю технику на час из кабинета, за это время они удалили всю информацию с устройств.

В течение часа журналисты находились в кабинете Мецгера в его же присутствии. Там же находились еще несколько работников банка, среди них директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов.

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Журналистам запретили снимать происходящее в кабинете на телефон, но они смогли записать все на диктофон. Позже, видео удалось восстановить.

Обращения в полицию

Журналисты, когда их выпустили из здания банка, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

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В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

В то же время, банк, также, увидел в действиях журналиста признаки "противоправного завладения информацией и ограниченным доступом и нарушения Кодекса этики журналиста в части использования незаконных методов получения информации" и намерен подавать соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Реакция банка

По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений".

В пресс-службе Укрэксимбанка посчитали, что вопрос журналиста о кредите является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью".

Кроме того, заявили, что сотрудники банка предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы.

"После этого журналист с оператором без какого-либо препятствования покинули помещение банка", – подчеркнули в пресс-службе.

Мецгера отстранили от работы

Пресс-служба банка обнародовала заявление Мецгера, он заявил, что из-за возникшей ситуации сложил полномочия на время расследования.

"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность", – говорится в заявлении Мецгера.

Позже, на внеочередном заседании Наблюдательного совета приняли решение отстранить Мецгера от работы.

"Наблюдательный совет приносит свои искренние извинения членам съемочной группы программы "Схемы" Александру Мазуру и Кириллу Овсяному, а также представителям СМИ и всем гражданскому обществу за досадное и неподобающее поведение председателя правления и представителей банка", – говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Киева подготовила подозрения двум представителям Укрэксимбанка, которые причастны к нападению на журналистов. Об этом заявила на брифинге журналистам спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.