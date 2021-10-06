Було "незручне" запитання. Чому глава Укрексімбанку напав на журналістів

Під час інтерв'ю банкір наказав припинити зйомку, а у розслідувачів "Схем" забрати всю техніку

Главу правління банку запитала про багатомільйонний кредит / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 4 жовтня, глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер здійснив напад на журналістів програми "Схеми", під час запису з ним інтерв'ю. Наглядова рада банку вже відсторонив його від роботи, на час розслідування.

Що сталося?

Знімальна група приїхала на зустріч з Мецгер. Він погодився на інтерв'ю. Але під час спілкування з журналістом-розслідувачем Кирилом Овсяним банкір наказав охороні "забрати камери" і "дістати з них касети".

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Виявилося, що Мецгеру не сподобалося одне з питань журналіста. Воно стосувалось розслідування "Схем", яке вийде в найближчі дні. Журналіст запитав про сумнівний багатомільйонний кредит, який видав держбанк. Він хотів дізнатися позицію глави правління.

Але, за словами керівника програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької, за наказом Мецгера, несподівано співробітники банку застосували силу по відношенню до оператора. Охорона відібрала флешку і винесла всю техніку на годину з кабінету, за цей час вони видалили всю інформацію з пристроїв.

Протягом години журналісти перебували в кабінеті Мецгера в його ж присутності. Там же знаходилися ще кілька працівників банку, серед них директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов.

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Журналістам заборонили знімати те, що відбувається в кабінеті на телефон, але вони змогли записати все на диктофон. Пізніше, відео вдалося відновити.

Звернення в поліцію

Журналісти, коли їх випустили з будівлі банку, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

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У поліції Києва повідомили, що проводяться необхідні слідчі дії, а також розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У той же час, банк, також, побачив в діях журналіста ознаки "протиправного заволодіння інформацією і обмеженим доступом і порушення Кодексу етики журналіста в частині використання незаконних методів отримання інформації" і має намір подавати відповідну заяву в правоохоронні органи.

Реакція банку

На думку банку, журналіст "поставив низку запитань щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав в процесі їх обслуговування та правовідносин" і "без будь-якого обґрунтування висловив припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин".

У пресслужбі Укрексімбанку вважають, що питання журналіста про кредит є банківською таємницею і "були змушені припинити подальше проведення інтерв'ю".

Крім того, заявили, що співробітники банку запропонували направити запити в пресслужбу, щоб отримати відповідь на всі запитання.

"Після цього журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання покинули приміщення банку", – підкреслили в пресслужбі.

Мецгера відсторонили від роботи

Пресслужба банку оприлюднила заяву Мецгера, він заявив, що через ситуацію, що виникла склав повноваження на час розслідування.

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція і нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – йдеться в заяві Мецгера.

Пізніше, на позачерговому засіданні Наглядової ради прийняли рішення усунути Мецгера від роботи.

"Наглядова рада приносить свої щирі вибачення членам знімальної групи програми "Схеми" Олександру Мазуру та Кирилу Овсянову, а також представникам ЗМІ і всьому громадянському суспільству за прикру і неналежну поведінку голови правління і представників банку", – йдеться в заяві.

Раніше ми повідомляли, що прокуратура Києва підготувала підозри двом представникам Укрексімбанку, які причетні до нападу на журналістів. Про це заявила на брифінгу журналістам речник Київської міської прокуратури Надія Максимець.