В Киеве отменили некоторые требования к бизнесу – что изменилось

Во время военного положения в Украине государство вводит много льгот для предпринимателей, чтобы стимулировать работу в кризисный момент. Это поможет свести к минимуму потери в экономике страны.
Киевсовет принял решение о некоторых льготах для местного бизнеса, которые должны упростить условия его работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Какие льготы создали для предпринимателей
Итак, основные изменения таковы:
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Передвижная торговля и ресторанные площадки. Плата по договорам будет уменьшена до 1 грн. Уплата долевого участия для них составит 50% от действующего.
Бизнес, работающий на коммунальных площадях. Освобожден от оплаты аренды.
Парковочные площадки. Предоставляются льготы от города.
Рекламные компании, которые на рекламных плоскостях в городе размещают социальную и патриотическую рекламу. Предоставляются льготы от города.
"Мы рассчитываем, что объем льгот, которые предоставит город, компенсируется поступлениями от НДФЛ и бизнеса, который будет работать", – отметил Кличко.
Налоговая реформа во время войны
Сегодня уже рассказывали о том, какие изменения в Налоговый кодекс ввели в Украине на время войны.
Налоговая реформа подразумевает уплату налогов на добровольной основе для малого бизнеса. Все проверки также отменены, чтобы работать людям в безопасности.
В частности, изменения ввели в следующих сферах:
- налоги для ФЛП;
- кредитные каникулы;
- отмена проверок бизнеса;
- налоги на горючее;
- благотворительность.
Подробнее об этих изменениях читайте в нашем материале.
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