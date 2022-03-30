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У Києві скасували деякі вимоги до бізнесу – що змінилося

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 18:03
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Розповідаємо, які зміни запровадила столична влада для місцевого бізнесу в умовах війни
Для столичного бізнесу ввели пільги
Для столичного бізнесу ввели пільги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні держава запроваджує багато пільг для підприємців, аби стимулювати їхню роботу в кризовий момент. Це допоможе мінімізувати втрати в економіці країни.

Київрада прийняла рішення про деякі пільги для місцевого бізнесу, які мають спростити умови для його роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Які пільги створили для підприємців

Отже, основні зміни такі:

Пересувна торгівля та ресторанні майданчики. Плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від чинної.

Бізнес, що працює на комунальних площах. Звільнений від сплати за оренду.

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Паркувальні майданчики. Надаються пільги від міста.

Рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу. Надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", зазначив Кличко.

Податкова реформа під час війни

"Сьогодні" вже розповідали про те, які зміни до Податкового кодексу ввели в Україні на час війни.

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Податкова реформа передбачає сплату податків на добровільній основі для малого бізнесу. Усі перевірки також скасували, щоб дати змогу працювати людям у безпеці.

Зокрема зміни ввели у таких сферах:

  • податки для ФОПів;
  • кредитні канікули;
  • скасування перевірок бізнесу;
  • податки на пальне;
  • благодійність.

Детальніше про ці зміни читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, як українцям відшкодовуватимуть втрату житла під час війни, та кому дозволили брати кредити без відсотків.

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