Украинские дороги сдают в концессию. Станут ли трассы платными?

О качестве украинских дорог много нецензурного может рассказать рассказать любой водитель. Годы недофинансирования, некачественный ремонт и недобросовестные подрядчики сделали свое дело – 90% трасс не соответствуют нормативам. Только в текущем году на дорожное строительство потратят 100 млрд гривен, но и этого мало.

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Чтобы привлечь дополнительные средства, шесть автомагистралей страны планируют сдать в концессию. Но платными они не станут. Почему так происходит и что представляет из себя такое сотрудничество в Украине, разбирались журналисты "Сегодня".

Видео: Сегодня

Через Ровенскую область проходят две автодороги, которые планируют отдать в концессию. Трассу М-06 приводили в порядок еще перед футбольным "Евро-2012". Сейчас на дороге немало ям и есть проблемы с освещением. Водители даже согласны платить за проезд – лишь бы можно было передвигаться безопасно и комфортно.

Вот только платных дорог в стране пока не ожидается.

"Водители уже платят, заправляя свои автомобили. Они платят определенный процент с каждого литра в дорожный фонд", – говорит глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Кроме того, по цивилизованным стандартам, на каждом участке трассы должен быть выбор – ехать за деньги или бесплатно.

"Речь идет о реконструкции существующих дорог. Только на нескольких небольших отрезках, возможно, будет новое строительство. Сейчас вводить платные дороги чрезвычайно проблематично", – объясняет директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк. "Законодательство для этого не готово. Здесь кроме концессии нам надо принимать еще и законодательство об оплате за проезд, о платных дорогах", – добавляет министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Соответственно, турникетов и платежных терминалов на концессионных трассах ждать не приходится. Оказалось, что в Украине планируют не обычную концессию, а специальный альтернативный вариант.

"Классическая концессия все же имеет доходную часть. Инвестор строит дорогу за собственные средства, обслуживает ее в течение определенного срока действия договора. Она платная – инвестор возвращает деньги за счет сборов, которые имеет на этой трассе", – говорит глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В украинском варианте концессии инвестор просто будет получать платежи от государства – из того же дорожного фонда.

300 участников из 40 стран мира уже представили пилотный проект такого сотрудничества. Для начала на шести участках общей протяженностью 1,5 тыс. км, которые соединяют 10 областей:

участок дороги М-03 от Борисполя до Полтавы;

участок дороги М-06 от Киева до Ровно;

маршрут от Днепра до Кривого Рога и Николаева (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

маршрут Харьков – Днепр – Запорожье (М-29, M-04, M-18);

участок дороги М-14 Херсон – Николаев.

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Под их реконструкцию Украина рассчитывает привлечь 2 млрд долларов частных инвестиций, которые потом придется вернуть. Но устроят ли нынешних потенциальных инвесторов такие условия? ведь попытки отдать дороги в концессию уже были, и не вызвали у бизнеса большого энтузиазма. В частности, такое произошло на участке Львов – Краковец.

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В чем еще, кроме ремонта, заключается интерес государства в концессии? В "Укравтодоре" уверены, что это поможет вернуть Украину на карту мирового автотранзита. Ведь сейчас перевозчики отдают предпочтение той же Беларуси.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о концессии в октябре 2019-го. Кроме дорог, Украина с помощью этого инструмента планирует развивать и другие объекты инфраструктуры – например порты и вокзалы.

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