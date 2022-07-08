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Одна из стран ЕС ужесточила требования к украинцам: без чего не обойдутся водители

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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8 июля, 09:03
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Рассказываем, как с июля изменились правила для украинских водителей в одной из стран Евросоюза
С июля правила для украинских водителей в Словакии меняются
С июля правила для украинских водителей в Словакии меняются / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину наши граждане были вынуждены эвакуироваться за границу и часто на своих авто. Поэтому для них некоторые страны Евросоюза отменили требование иметь "Зеленый полис". Но с 1 июля некоторые правила для украинцев в ЕС возвращаются, в том числе и правило оформлять "Зеленый полис" в Словакии.

Об этом сообщили на портале НБУ Financial Literacy Ukraine и объяснили, как оформить страховой полис.

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Получить документ можно онлайн

С 1 июля украинские водители, находящиеся в Словакии, обязаны иметь страховой сертификат "Зеленая карта". Ездить по стране без него можно было до 30 июня в рамках предоставляемых нашим гражданам льгот.

"В этот период Словацкое страховое бюро оказывало помощь украинским водителям. Бюро взяло на себя обязанность возместить все убытки, причиненные украинским водителям в течение периода пребывания в Словацкой Республике, не требуя возмещения таких убытков", – отметили в НБУ.

Теперь оформить "Зеленую карту" рекомендуют онлайн у украинских страховых компаний. Они выдают документ в формате PDF. В то же время, сделать это можно и на границе. Предоставлять такую услугу имеет право утвержденный перечень страховщиков, который можно проверить по ссылке.

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В целом международный договор "Зеленая карта" обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Его можно заключать на следующие сроки:

  • 15 дней;
  • 1 месяц;
  • 2 месяца;
  • 3 месяца;
  • 4 месяца;
  • 5 месяцев;
  • 6 месяцев;
  • 7 месяцев;
  • 8 месяцев;
  • 9 месяцев;
  • 10 месяцев;
  • 11 месяцев;
  • один год.

Если же украинский водитель стал участником ДТП в Словакии, то об этом нужно сообщить страховой компании и Словацкому офису страховщиков.

В ЕС приняли изменения для украинских водительских удостоверений

Ранее "Сегодня" писали, что в июле в Европарламенте поддержали решение, позволяющее украинцам использовать национальные водительские права.

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Нововведение предполагает, что украинские водительские права приравнивают к европейским. Граждане Украины, получившие статус временной защиты, могут не обменивать удостоверения на европейское, а использовать свое для поездок по Европе.

Читайте, чем решение Европарламента поможет украинцам и что делать, если украинские права были утрачены.

Мы также рассказывали, что с 1 июля в Украине отменили "нулевое растаможивание", и писали про 5 важных видов страхования во время войны.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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