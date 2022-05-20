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Потребуется каждому: 5 важных видов страхования во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 09:12
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Рассказываем, от каких угроз украинцы могут защититься во время войны с помощью страхования
Для украинцев доступны разные виды страхования
Для украинцев доступны разные виды страхования / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны для украинцев возникают постоянные угрозы безопасности. Однако в Нацбанке отмечают, что есть и другие угрозы, отошедшие на второй план, но защита от которых поможет людям в такой период.

Вероятность того, что можно повредить авто, получить травмы и т.д. все еще есть, поэтому пресслужба НБУ назвала 5 основных видов страховых услуг, актуальных сегодня.

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Страхование обезопасит от неподъемных расходов

Один из основных видов страхования – обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, или "автогражданка". Она есть двух видов: действующая на территории Украины, и действующая за границей и носит название "Зеленая карта". Такой документ в случае ДТП покрывает ущерб, нанесенный третьим лицам владельцем полиса.

Еще один важный вид – страхование КАСКО. Оно покрывает ущерб от повреждения транспортных средств, уничтожения в результате ДТП, стихийных явлений, пожара и других рисков, а также угона.

Страхование есть и для лиц, выезжающих за границу. Оно поможет украинцам защититься от непредсказуемых расходов в случае внезапного заболевания или несчастного случая в другой стране.

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Также есть добровольное медицинское страхование. В этом случае страховая компания организует предоставление медицинских услуг и оплатит их стоимость, если у застрахованного лица возникнут проблемы со здоровьем.

Пятый вид защиты во время войны – страхование движимого и недвижимого имущества. Это покроет ущерб в случае потери или повреждения этого имущества в результате пожара, природных явлений, кражи и других рисков.

В Нацбанке добавляют, что, несмотря на трудности, связанные с ведением бизнеса в условиях военного положения, рынок страхования в Украине стабильно работает, и у людей есть возможность обратиться и получить услуги страховых компаний.

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Украинцы перестали брать большие кредиты и стали вкладывать в банки

Ранее "Сегодня" писали, что украинцы перестали брать в банках кредиты на авто и ипотеке. По данным НБУ, кредиты выдавались на текущие нужды клиентов.

Больше украинцам выдавали краткосрочные кредиты до 1 года. Значительно меньше людей брали деньги взаймы на 2-5 лет. Меньше всего кредитов выдавалось на бытовую технику.

В то же время во время войны украинцы не стали меньше доверять банковской системе, несмотря на опасения НБУ.

Эксперты Нацбанка сравнили оперативные данные по состоянию на 29 апреля с данными на начало года и начало войны и определили, что в обоих случаях объемы гривневых средств физлиц ощутимо выросли.

"Сегодня" также рассказывали, почему возмущенный клиент пожаловался на незаконную деятельность работников Ощадбанка и какие льготы могут получить участники боевых действий и дети.

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