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Одна з країн ЄС посилила вимоги до українців: без чого не обійдуться водії

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 09:03
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Розповідаємо, як з липня змінилися правила для українських водіїв у одній з країн Євросоюзу
З липня правила для українських водіїв у Словаччині змінюються
З липня правила для українських водіїв у Словаччині змінюються / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну наші громадяни змушені були евакуюватися за кордон і часто на своїх авто. Тому для них деякі країни Євросоюзу скасували вимогу мати "Зелений поліс". Та з 1 липня певні правила для українців в ЄС повертаються, зокрема і правило оформлювати "Зелений поліс" у Словаччині.

Про це повідомили на порталі НБУ Financial Literacy Ukraine та пояснили, як оформити страховий поліс.

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Отримати документ можна онлайн

З 1 липня українські водії, які перебувають у Словаччині, зобов'язані мати страховий сертифікат "Зелена карта". Їздити по країні без нього можна було до 30 червня у рамках пільг, що надавалися нашим громадянам.

"У цей період Словацьке страхове бюро надавало допомогу українським водіям. Бюро взяло на себе обов'язок відшкодувати всі збитки, завдані українським водіям упродовж періоду перебування у Словацькій Республіці, не вимагаючи відшкодування таких збитків", – зазначили в НБУ.

Тепер оформити "Зелену карту" рекомендують онлайн в українських страхових компаній. Вони видадуть документ у форматі PDF. Водночас зробити це можна і на кордоні. Надавати таку послугу має право затверджений перелік страховиків, який можна перевірити за посиланням.

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Загалом міжнародний договір "Зелена картка" забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров'ю або майну третіх осіб унаслідок ДТП. Його можна укладати на такі строки:

  • 15 днів;
  • 1 місяць;
  • 2 місяці;
  • 3 місяці;
  • 4 місяці;
  • 5 місяців;
  • 6 місяців;
  • 7 місяців;
  • 8 місяців;
  • 9 місяців;
  • 10 місяців;
  • 11 місяців;
  • один рік.

Якщо ж український водій став учасником ДТП у Словаччині, то про це треба повідомити свою страхову компанію та Словацький офіс страховиків.

В ЄС прийняли зміни для українських водійських посвідчень

Раніше "Сьогодні" писали, що у липні в Європарламенті підтримали рішення, що дозволить українцям використовувати національні водійські права.

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Нововведення передбачає, що українські водійські права прирівнюють до європейських. Громадяни України, які отримали статус тимчасового захисту, можуть не обмінювати посвідчення на європейське, а використовувати своє для поїздок Європою.

Читайте, чим рішення Європарламенту допоможе українцям та що робити, якщо українські права були втрачені.

Ми розповідали також, що з 1 липня в Україні скасували "нульове розмитнення", та писали про 5 важливих видів страхування під час війни.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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