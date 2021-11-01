"Укрзалізниця" запускає новий поїзд до Угорщини: графік

Придбати проїзний документ можна лише в касах вокзалів

Продаж квитків вже відкрито / Фото: Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" з 2 листопада відновлює курсування пасажирського поїзда №33/34 Мукачево – Будапешт через Чоп та Захонь.

Про це повідомляє пресслужба.

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Поїзд щоденно відправлятиметься з Мукачева о 12:30 і до Будапешта прибуватиме о 18:37. З Будапешта поїзд відправлятиметься о 7:23 і прибуватиме до Мукачева о 15:30.

Квитки вже у продажу, проте, їх можна придбати лише в касах вокзалів. А для в'їзду до Угорщини потрібні біометричний паспорт/віза, медичне страхування, яке діє на території Європи, фінансове забезпечення.

Крім того, для перетину кордону, потрібен український чи угорський сертифікат про вакцинацію. Або негативний ПЛР-тест, отриманий не пізніше 72 годин на момент в’їзду.

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Нові правила "Укрзалізниці"

З 21 жовтня набули чинності нові карантинні правила, які не дозволяють подорожувати потягами "Укрзалізниці" без щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Перевірки будуть проводити стюарди перед тим, як пустити людину у вагон, а які документи підходять для проїзду – дивіться у нашому матеріалі. На українських вокзалах також розгорнули пункти вакцинації від коронавірусу та експрес-тестування на COVID-19.

Також ми писали про те, що "Укрзалізниця" 1 жовтня у системі Prozorro, оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів для поновлення парку. У компанії це назвали наймасштабнішим за роки незалежності України оновленням.