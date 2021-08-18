Гроші
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Як оплатити комунальні послуги в "Приват24": покрокова інструкція

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
18 серпня, 08:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Оплата комунальних платежів через інтернет – це зручно і швидко. Ми розповімо, як оплатити комуналку користуючись онлайн-сервісом "Приват24" не виходячи з дому
Як оплатити комунальні послуги в "Приват24"
Як оплатити комунальні послуги в "Приват24" / Фото: Сьогодні, unsplash.com

Клієнти ПриватБанку можуть оплатити комунальні платежі з мінімальною комісією і економією часу за рахунок проведення операцій за кілька кліків. Для цього потрібно відкрити сайт "Приват24" і авторизуватися як клієнт. Будь-які банківські операції в "Приват24" доступні цілодобово.

Покрокова інструкція: оплата комунальних послуг в "Приват24"

  • Відкрити "Приват24" в браузері на комп'ютері і авторизуватися в особистому кабінеті:
Реклама

  • Після авторизації вибрати вкладку "Мої платежі / Комунальні платежі":

  • Тут буде відображатися список комунальних послуг та заборгованості по їх оплаті:

Реклама

  • Якщо ж потрібний вам рахунок не знайдений, ви можете створити платіж за реквізитами, вказаними на платіжці. Введіть назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ:

  • Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку.
  • Введіть номер особового рахунку:

  • Введіть суму платежу і показання лічильників:

  • Натисніть "Далі". Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися.
  • Виберіть з якою карти або рахунку здійснити платіж, і натисніть "Далі":

Реклама

Надалі ви зможете зробити платіж автоматичним, вказавши дату та суму оплати в потрібному вікні. Перевагою оплати за допомогою онлайн-банкінгу є те, що вам не потрібно вводити дані своєї карти. А крім цього, при оплаті онлайн, чек про оплату прийде до вас на електронну пошту. Його можна роздрукувати або зберегти на комп'ютері. Електронні чеки мають таку ж юридичну силу, як і квитанції, які видаються після оплати у відділенні банку або пошти.

Як збільшилися тарифи ЖКГ за рік в Україні

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за рік в Україні піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися різні тарифи

  • Утримання та ремонт житла – плюс 6,7% за рік;
  • водопостачання – плюс 11% за рік;
  • водовідведення – плюс 17,5% за рік;
  • утримання прибудинкових територій – плюс 3% за рік;
  • газ – плюс 164,5% за рік;
  • опалення і гаряча вода – плюс 13,9% за рік.

Нагадаємо, раніше " Нафтогаз "відновив тарифи на газ . Державна газопостачальна компанія більше не продає паливо за місячним тарифом.

"Нафтогаз" також оголосив про можливість отримання знижки на газ для побутових споживачів . Заощадити на блакитному паливі зможуть ті, хто сплатить рахунки до 15-го числа місяця онлайн або через чат-бот компанії. Ті, хто це зробить, отримають 1% знижки в наступному місяці.

Реклама

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно підрахував, що без річного тарифу українці платили б по 13-15 грн за кубометр газу .

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua у Google News

    Підписатися
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
    Всі новини
    Гроші
    Більше новин
    Green Energy
    Більше новин
    Головне про Гроші
    Тарифи на газ
    Більше новин
    Всі новини
    Останні новини
    Більше новин
    Пряма трансляція
    Курс валют
    Курс долара сьогодні
    Дізнатися
    Опитування
    Крипта
    Що нового з біткоїном
    Читати
    Опитування
    Гроші
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Перейти на сайт logo
    Наші соцмережі

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти