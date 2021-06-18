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Зеленський отримав 3 млн гривень від держоблігацій і одразу ж купив нову партію паперів

18 червня 2021 14:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Президент України отримав прибуток з відсотками від погашення ОВДП і реінвестував її нові в державні папери

Зеленський реінвестував в ОВДП

Зеленський реінвестував в ОВДП / Фото: НБУ, Instagram.com

Президент Володимир Зеленський купив 100 українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,77 млн гривень. Угода була укладена 3 червня через комерційний банк. При цьому в той же день Зеленський отримав 2,78 млн гривень доходу від погашення ОВДП.

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Про це свідчать дані в держреєстрі декларацій, які вносяться в разі істотної зміни в майновому положенні.

У якому порядку президент зробив фінансові операції 3 червня, точно не відомо. Але найбільш ймовірно, що Зеленський спочатку отримав дохід від одних ОВДП (погашення плюс відсотки, як зазначено в декларації), а потім витратив отримані кошти на інші.

Цю версію сайту "Сьогодні" підтвердила незалежна фінансова експертка Дар'я Антонова.

"Отримані від погашення гроші були реінвестовані в ту кількість паперів, яке було можливо придбати на ринку в моменті з урахуванням неможливості дроблення", – пояснила фахівчиня.

Повідомлення про отримання доходу від ОВДП
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Повідомлення про отримання доходу від ОВДП

Повідомлення про придбання ОВДП

Повідомлення про придбання ОВДП

Номінальна вартість одного цінного паперу на дату придбання Зеленським становила 27 345 грн.

Нагадаємо, останнім часом все більше українців намагаються заробляти або примножувати свої капітали, купуючи державні облігації внутрішньої позики – ОВДП. За даними Нацбанку, за 2020 рік портфель ОВДП, що перебувають у власності фізичних осіб, виріс майже на 60%.

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Сайт "Сьогодні" вже розповідав, як фізособа в Україні може купити ОВДП , Куди звертатися і чи можна на цьому дійсно заробити.

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