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Долар продовжує зростати. Скільки коштує валюта 27 січня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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27 січня, 08:42
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 27 січня
Що буде з курсом 27 січня
Що буде з курсом 27 січня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 27 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,79 грн;
  • 1 євро – 32,48 грн;
  • 1 злотий – 7,08 грн;
  • 10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 13 копійок, євро піднявся на 18 копійок. Курс злотого виріс на три копійки, а курс рубля не змінився.

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Що було із курсом на міжбанку?

У середу, 26 січня, долар відкрив торги зі значеннями 28,72/28,74 грн, а до закриття міжбанку додав 8 копійок у купівлі та продажу. До кінця торгів валюта торгувалася за 28,80/28,82 грн.

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Торги з євро стартували в діапазоні 32,42/32,44 грн, а закрився міжбанк зі значенням 32,50/32,52 грн. Таким чином, єдина європейська валюта додала вісім і у купівлі та продажу.

Прогноз на майбутнє

На думку аналітика Roboforex Андрія Гойлова, девальваційні настрої гривні збережуться, а інвестори продовжують виводити дивіденди у свої материнські юрисдикції, що збільшує попит на валюту.

Водночас темпи розпродажів на ринку ОВДП не знижуються і інвестори продовжують скорочувати свої вкладення.

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За словами експерта, цього тижня, з 24 по 28 січня, долар закріпиться щодо гривні приблизно на позначці 28,65 грн, а євро зросте до рівня 32,45 грн.

Нагадаємо, що керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин радить купувати валюту на відкатах, за максимально низьким курсом.

Раніше ми також писали, в якій валюті українці зберігають свої гроші і наскільки надійний метод диверсифікації.

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