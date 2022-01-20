Долар покотився донизу: до чого готуватися українцям найближчим часом

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 21 січня

Курс долара та євро знову змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на п'ятницю, 21 січня:

20.01 21.01 Зміна 1 долар США 28,4 грн 28,32 грн -0,08 1 євро 32,19 грн 32,11 грн -0,08

У порівнянні з курсом НБУ на четвер, 20 січня, курс долара та євро знизився на 8 копійок.

Реклама

Що відбувається з курсом валют

Як пояснив "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, 20 січня Мінфін України провів аукціон із розміщення ОВДП.

"Як і очікувалося, результати розміщення дуже скромні – до держбюджету було залучено лише 4,15 млрд грн. Настрої учасників ринку визначаються геополітичною ситуацією на кордоні України з Росією", – говорить експерт.

Він зазначає, що ризик військового конфлікту призводить до падіння котирувань українських цінних паперів та "втечі" нерезидентів з ОВДП. Закордонні інвестори з початку року скоротили свої портфелі в цьому активі на 6,44 млрд грн – до 86,21 млрд. Це чинить сильний тиск на курс української національної валюти.

Ситуація на ринку українських єврооблігацій у середу, 19 січня, стабілізувалася. Раніше протягом 3-х днів курси цих паперів знижувалися та оновлювали історичні мінімуми. Інвестори прагнули здобути премію за ризик на тлі загрози війни між РФ та Україною. Проте міжнародні рейтингові агенції залишили незмінними свої прогнози щодо українських євробондів.

Реклама

Андрій Гойлов вважає, що наприкінці поточного тижня долар США щодо гривні ослабне до рівня 28,20. Тоді як єдина європейська валюта з високою ймовірністю знизиться до позначки 32,10.

Як ми писали раніше, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі й не втратити після свят свої гроші.

Також, як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.