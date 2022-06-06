Банки виставили новий курс – скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Популярні українські банки встановили новий курс долара у понеділок, 6 червня.
Про це свідчать дані сайту "Мінфін".
Курс американської валюти у фінустановах виглядає так:
- ПриватБанк – 34,9/35,7 грн/дол;
- Ощадбанк – 34.5/35.7 грн/дол;
- Укрексімбанк – 34/35,4 грн/дол;
- Райффайзен Банк – 35/36 грн/дол;
- ПУМБ – 35,2/35,9 грн/дол;
- Укргазбанк – 34,5/35,4 грн/дол.
Що відбувається на валютному ринку?
Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% і цим кроком регулятор має на меті:
- захистити доходи та заощадження громадян у гривнях;
- збільшити привабливість активів у національній валюті;
- знизити тиск на неї на валютному ринку.
"У результаті це дозволить Нацбанку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час збройного конфлікту. Не виключено, що регулятор буде змушений і надалі підвищувати облікову ставку", – каже експерт.
Наприклад, у 2015 році її показник досягав 30%, хоча макроекономічна ситуація була набагато кращою.
Негативне сальдо активних операцій НБУ на міжбанку склало 3,35 млрд. доларів США.
З початку активних бойових дій комерційних банків торгують безпосередньо з регулятором. За останні 3 місяці Нацбанк продав їм 7,33 млрд. доларів США. Якщо ця тенденція продовжиться, резерви НБУ незабаром будуть вичерпані. Нині вони є запорукою макроекономічної стабільності.
На готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче рівня 35,5 грн, а євро послабився до позначки 37,5 грн, проте довго в такому режимі економіка функціонувати не зможе.
Це означає, що НБУ незабаром буде змушений запустити повноцінну роботу міжбанку.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара цього тижня й розповідали, що відбувається із американською валютою на чорному ринку.