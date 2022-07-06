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Тверде паливо замість блакитного: як працюватимуть українські котельні взимку

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 12:59
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Розповідаємо, як працюватимуть котельні в період майбутнього опалювального сезону
Що буде з опаленням узимку
Що буде з опаленням узимку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для старту нового опалювального сезону українські котельні хочуть перевести із природного газу на альтернативні види палива. Пелети, дрова, тріска, солома та торф спалюватимуться з використанням пересувних твердопаливних котелень.

Як повідомляє РБК-Україна, такий варіант зараз опрацьовує Міністерство розвитку громад та територій України й органи місцевого самоврядування.

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"Це дозволить замінити природний газ місцевими видами палива у найкритичніший час опалювального періоду. Наприклад, під час перебоїв постачання природного газу", – йдеться у відповіді Мінрегіону на запит журналістів.

Також для українців збираються провести пояснювальну кампанію, щоб люди вже зараз починали утеплювати свої житла, квартири та будинки з використанням енергозберігаючих технологій.

Опалювальний сезон 2022/2023

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уже попередив, що в деяких населених пунктах не вдасться відновити централізовані постачання до кінця 2022 року, тобто і до старту опалювального сезону.

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За його словами, деякі об'єкти централізованого теплопостачання були знищені російськими військами, і їх потрібно буде відбудовувати з нуля.

Проте Кабмін уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону, який обіцяє бути надважким. Роботи стартували близько місяця тому.

Дізнайтесь у нашому матеріалі про мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги під час війни. Також ми розповідали, як правильно підготуватися до опалювального сезону 2022/2023.

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