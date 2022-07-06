Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Твердое топливо вместо голубого: как будут работать украинские котельные зимой

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 12:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как будут работать котельные в период грядущего отопительного сезона
Что будет с отоплением зимой
Что будет с отоплением зимой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для старта нового отопительного сезона украинские котельные хотят перевести с природного газа на альтернативные виды топлива. Пеллеты, дрова, щепа, солома и торф будут сжигаться с использованием передвижных твердотопливных котельных.

Как сообщает РБК-Украина, такой вариант сейчас прорабатывает Министерство развития общин и территорий Украины и органы местного самоуправления.

Реклама

"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа", – говорится в ответе Минрегиона на запрос журналистов.

Также для украинцев собираются провести разъяснительную кампанию, чтобы люди уже сейчас начинали утеплять свои жилища, квартиры и дома с использованием энергосберегающих технологий.

Отопительный сезон 2022/2023

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже предупредил, что в некоторых населенных пунктах не удастся возобновить централизованные поставки до конца этого 2022 года, то есть и до старта отопительного сезона.

Реклама

По его словам, некоторые объекты централизованного теплоснабжения были уничтожены российскими войсками, и их нужно будет отстраивать с нуля.

Тем не менее Кабмин уже начал подготовку к следующему отопительному сезону, который обещает быть сверхтяжелым. Работы стартовали около месяца назад.

Узнайте в нашем материале о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги во время войны. Также мы рассказывали, как правильно подготовиться к отопительному сезону 2022/2023.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,11 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20116.57

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1139.32

Litecoin (LTC)

50.09

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять