Твердое топливо вместо голубого: как будут работать украинские котельные зимой

Рассказываем, как будут работать котельные в период грядущего отопительного сезона

Что будет с отоплением зимой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для старта нового отопительного сезона украинские котельные хотят перевести с природного газа на альтернативные виды топлива. Пеллеты, дрова, щепа, солома и торф будут сжигаться с использованием передвижных твердотопливных котельных.

Как сообщает РБК-Украина, такой вариант сейчас прорабатывает Министерство развития общин и территорий Украины и органы местного самоуправления.

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"Это позволит заменить природный газ местными видами топлива в наиболее критическое время отопительного периода. Например, во время перебоев поставок природного газа", – говорится в ответе Минрегиона на запрос журналистов.

Также для украинцев собираются провести разъяснительную кампанию, чтобы люди уже сейчас начинали утеплять свои жилища, квартиры и дома с использованием энергосберегающих технологий.

Отопительный сезон 2022/2023

Премьер-министр Денис Шмыгаль уже предупредил, что в некоторых населенных пунктах не удастся возобновить централизованные поставки до конца этого 2022 года, то есть и до старта отопительного сезона.

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По его словам, некоторые объекты централизованного теплоснабжения были уничтожены российскими войсками, и их нужно будет отстраивать с нуля.

Тем не менее Кабмин уже начал подготовку к следующему отопительному сезону, который обещает быть сверхтяжелым. Работы стартовали около месяца назад.

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