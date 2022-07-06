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Найскладніший опалювальний сезон в історії: чи можуть українці залишитись без тепла взимку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 12:12
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Шмигаль розповів, як місцева влада готується до найкладнішого опалювального сезону в історії країни
Деякі українці можуть залишитися без газу взимку
Деякі українці можуть залишитися без газу взимку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У деяких населених пунктах не вдасться відновити централізоване постачання до кінця цього року, тобто і до старту нового опалювального сезону.

Про це на підсумковій пресконференції в швейцарському Лугано розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами посадовця, після російських обстрілів та бомбардувань деякі об’єкти централізованого теплопостачання доведеться відбудовувати з нуля.

Водночас Шмигаль запевнив, що Кабмін вже почав підготовку до наступного опалювального сезону, який буде надважким. Роботи стартували близько місяця тому.

"Декілька сотень котелень розбиті, втрачені. Ми розуміємо, що це ризик для міст, містечок. Ми взялися їх відновлювати і розуміємо, що ми їх відновимо", — заявив прем’єр-міністр.

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Шмигаль також розповів, що уряд створив запас швидких модульних котелень на різних видах палива, такі прилади можно розгортати упродовж тижня. Зокрема створено запас спеціальних генераторів для електроенергії і запас очищувачів для питної води.

Прем’єр наголосив, що навіть на найгірший випадок всі процедури прописані і погоджені з органами місцевого самоврядування.

Опалювальний сезон 2022/2023

Раніше експерти розповіли "Сьогодні", що наступна зима дійсно буде дуже складною, можливо навіть, найважчою за весь період незалежності.

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Керівник Мінрегіону Олексій Чернишов пообіцяв, що тарифи на тепло не зміняться, однак ми всі маємо відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами.

За його словами, температура в будинку має коливатися в межах 18-20 градусів, як у розвинених європейських країнах.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також наголосив, що цьогоріч і Україна і ЄС відчуватимуть певний дефіцит газу, тож готуватись до холодів потрібно вже зараз.

"Сьогодні" раніше писали, як правильно підготуватися до опалювального сезону 2022/2023 і розповідали, які ціни на газ оприлюднили українські постачальники.

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