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Пощастить не всім: кому і на скільки збільшать пенсії з 1 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 06:02
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Розповідаємо все, що потрібно знати про індексацію пенсій з 1 березня 2022 року
Кому чекати підвищення з 1 березня
Кому чекати підвищення з 1 березня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У березні 2022 року на пенсіонерів чекає чергова планова індексація пенсій, зокрема для тих, хто працює.

Про це йдеться у відповідній постанові Міністерства соціальної політики.

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Отже, з 1 березня на 14% проіндексують такі виплати:

  • пенсії військовослужбовцям – середнє підвищення становитиме 700 грн;
  • страхові пенсії, призначені до 2019 року – середнє підвищення становитиме 500 грн, а мінімальне – не менше 100;
  • мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, які були призначені ліквідаторам трагедії, – середнє зростання становитиме 400 грн.

Що буде з тими, хто не потрапив у перелік?

Усім пенсіонерам, чия пенсія не потрапила під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн на місяць. Зросте і мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу – до 2100 грн.

А якщо пенсіонер має повний страховий стаж і отримує пенсію по інвалідності, його виплата зросте з 2200 до 2300 грн.

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У кого можуть забрати пенсію

Раніше ми розповідали, що у рамках щорічної перевірки Пенсійного фонду, Міністерства фінансів та Мінсоцполітики у деяких пенсіонерів можуть відібрати пенсію.

Це може статися з таких причин:

  • у документах є помилка у прізвищі;
  • якщо ви отримували пенсію за фальшивими документами;
  • якщо ви проживали довгий час за кордоном;
  • якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців і більше;
  • якщо пенсіонер переселенець та змінив місце проживання.

"Сьогодні" раніше також писали, як вийти на пенсію у 2022 році, та розповідали, яка має бути зарплата, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень.

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