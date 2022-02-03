Пощастить не всім: кому і на скільки збільшать пенсії з 1 березня

У березні 2022 року на пенсіонерів чекає чергова планова індексація пенсій, зокрема для тих, хто працює.
Про це йдеться у відповідній постанові Міністерства соціальної політики.
Отже, з 1 березня на 14% проіндексують такі виплати:
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- пенсії військовослужбовцям – середнє підвищення становитиме 700 грн;
- страхові пенсії, призначені до 2019 року – середнє підвищення становитиме 500 грн, а мінімальне – не менше 100;
- мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, які були призначені ліквідаторам трагедії, – середнє зростання становитиме 400 грн.
Що буде з тими, хто не потрапив у перелік?
Усім пенсіонерам, чия пенсія не потрапила під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн на місяць. Зросте і мінімальна пенсія непрацюючим пенсіонерам без повного страхового стажу – до 2100 грн.
А якщо пенсіонер має повний страховий стаж і отримує пенсію по інвалідності, його виплата зросте з 2200 до 2300 грн.
У кого можуть забрати пенсію
Раніше ми розповідали, що у рамках щорічної перевірки Пенсійного фонду, Міністерства фінансів та Мінсоцполітики у деяких пенсіонерів можуть відібрати пенсію.
Це може статися з таких причин:
- у документах є помилка у прізвищі;
- якщо ви отримували пенсію за фальшивими документами;
- якщо ви проживали довгий час за кордоном;
- якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців і більше;
- якщо пенсіонер переселенець та змінив місце проживання.
"Сьогодні" раніше також писали, як вийти на пенсію у 2022 році, та розповідали, яка має бути зарплата, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень.