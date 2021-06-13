НКРЕКП повинна припинити махінації з цінами на енергоринку – Федерація роботодавців ПЕК

Федерація роботодавців відзначає, що бездіяльність НКРЕКП може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022

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Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу закликала НКРЕКП невідкладно припинити можливість для махінацій і зловживань із цінами на оптовому ринку електричної енергії.

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Про це йдеться у листі до регулятора, опублікованому на сайті компанії, повідомляє "Politeka".

"Маніпуляції окремих учасників ринку з перепродажу електричної енергії за демпінговими цінами, призвели до спотворення ринкових індикативів і збільшення обсягів небалансів електричної енергії, а також зниження ліквідності РДН", – йдеться в листі.

Федерація роботодавців відзначає, що бездіяльність НКРЕКП може поставити під загрозу підготовку до опалювального сезону 2021-2022.

"Такі дії можуть призвести не тільки до погіршення фінансово-економічного стану виробників електричної енергії, а й унеможливлює своєчасне проведення ремонтних робіт генеруючих компаній, і ставить під загрозу зриву підготовку ними до осінньо-зимового періоду 2021-2022" .

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ФРУТЕК направила НКРЕКП перелік заходів, які дозволять зупинити зловживання, запобігти подальшим маніпуляціям і спотворенню цінової політики на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, у травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт-год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром у ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінацій трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.