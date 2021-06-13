НКРЭКУ должна прекратить махинации с ценами на энергорынке – Федерация работодателей ТЭК

Федерация работодателей отмечает, что бездействие НКРЭКУ может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022

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Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса призвала НКРЭКУ безотлагательно пресечь возможность для махинаций и злоупотреблений с ценами на оптовом рынке электрической энергии.

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Об этом говорится в письме к регулятору, опубликованном на сайте компании, сообщает "Politeka".

"Манипуляции отдельных участников рынка по перепродаже электрической энергии по демпинговым ценам, привели к искажению рыночных индикативов и увеличение объемов небалансов электрической энергии, а также снижение ликвидности РДН", – говорится в письме.

Федерация работодателей отмечает, что бездействие НКРЭКУ может поставить под угрозу подготовку к отопительному сезону 2021-2022.

"Такие действия приводят не только к ухудшению финансово-экономического состояния производителей электрической энергии, но и делает невозможным своевременное проведение ремонтных работ генерирующих компаний, и ставит под угрозу срыва подготовку ими до осенне-зимнего периода 2021-2022".

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ФРУТЭК направила НКРЭКУ перечень мер, которые позволят остановить злоупотребления, предотвратить дальнейшие манипуляции и искажения ценовой политики на рынке электрической энергии.

Напомним, в мае 2021 года цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./ кВт-ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.

По расчетам экспертов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ, государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.