Податки зростуть, а соцвиплати скоротять? Як на Україну вплине затяжна війна

Якщо війна триватиме довше 3-4 місяців наслідки для України будуть непоправні

Наслідки від війни неабияк позначаться на житті українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На українців чекає різке підвищення податків, скорочення витрат і можлива хвиля націоналізації. І все це — наслідки затяжної війни в Україні, за умови якщо та триватиме ще 3-4 місяці.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтервʼю для The Economist.

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За його словами, Україна має дещо ненадійне грантове фінансування. Так, у другому кварталі 2022 наша держава отримала гранти на близько 4,5 доларів при дефіциті бюджету в розмірі 15 млрд доларів.

"Реальний страх полягає в тому, що те, що в останні роки перетворилося на досить ринкову вільну економіку, може зіткнутися з хвилею націоналізації, яка зведе нанівець роки важкого прогресу", — сказав Марченко.

Міжнародна допомога для українців

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб надати додаткову грошову допомогу українцям під час війни.

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На фінансову підтримку можуть розраховувати найбільш вразливі категорії українців:

багатодітні родини;

сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

старші люди з низькими доходами.

За кожну з цих категорій відповідатиме певна міжнародна організація, яка й надаватиме виплати українцям.

Загалом планують надати від 2200 до 2500 грн понад двом мільйонам українців, що постраждали внаслідок війни. Виплати будуть або одноразовими, або надаватимуться до 3 місяців.

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Раніше "Сьогодні" писали, на яку міжнародну допомогу можуть розраховувати українці, що змушені були покинути рідні домівки через війну. Програми реалізують у співпраці з українським урядом, але одночасно людина може отримувати лише один вид підтримки.

Також ми розповідали, хто через війну зовсім не може знайти собі роботи в Україні.