Налоги вырастут, а соцвыплаты сократят? Как на Украину повлияет затяжная война

Украинцев ждет резкое повышение налогов, сокращение издержек и возможная волна национализации. И все это — последствия затяжной войны в Украине, если она будет продолжаться еще 3-4 месяца.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.
По его словам, у Украины несколько ненадежное грантовое финансирование. Так, во втором квартале 2022 года наше государство получило около 4,5 долларов в качестве грантов при дефиците бюджета 15 млрд долларов.
"Реальный страх состоит в том, что то, что в последние годы превратилось в достаточно рыночную свободную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", – сказал Марченко.
Международная помощь для украинцев
В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы предоставить дополнительную денежную помощь украинцам во время войны.
На финансовую поддержку могут рассчитывать наиболее уязвимые категории населения:
- многодетные семьи;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- пожилые люди с низкими доходами.
За каждую из этих категорий будет отвечать определенная международная организация, которая будет предоставлять выплаты нуждающимся.
В целом планируется предоставить по 2200-2500 грн для более чем двух миллионов украинцев, пострадавших из-за войны. Выплаты будут либо разовыми, либо будут предоставляться до 3 месяцев.
Ранее "Сегодня" писали, на какую международную помощь могут рассчитывать украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Программы реализуются в сотрудничестве с украинским правительством, но одновременно человек может получать только один вид поддержки.
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