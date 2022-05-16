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Налоги вырастут, а соцвыплаты сократят? Как на Украину повлияет затяжная война

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 15:16
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Если война будет длиться дольше 3-4 месяцев, последствия для Украины будут непоправимы
Последствия от войны изрядно скажутся на жизни украинцев
Последствия от войны изрядно скажутся на жизни украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев ждет резкое повышение налогов, сокращение издержек и возможная волна национализации. И все это — последствия затяжной войны в Украине, если она будет продолжаться еще 3-4 месяца.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью The Economist.

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По его словам, у Украины несколько ненадежное грантовое финансирование. Так, во втором квартале 2022 года наше государство получило около 4,5 долларов в качестве грантов при дефиците бюджета 15 млрд долларов.

"Реальный страх состоит в том, что то, что в последние годы превратилось в достаточно рыночную свободную экономику, может столкнуться с волной национализации, которая сведет на нет годы тяжелого прогресса", – сказал Марченко.

Международная помощь для украинцев

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы предоставить дополнительную денежную помощь украинцам во время войны.

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На финансовую поддержку могут рассчитывать наиболее уязвимые категории населения:

  • многодетные семьи;
  • семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
  • пожилые люди с низкими доходами.

За каждую из этих категорий будет отвечать определенная международная организация, которая будет предоставлять выплаты нуждающимся.

В целом планируется предоставить по 2200-2500 грн для более чем двух миллионов украинцев, пострадавших из-за войны. Выплаты будут либо разовыми, либо будут предоставляться до 3 месяцев.

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Ранее "Сегодня" писали, на какую международную помощь могут рассчитывать украинцы, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Программы реализуются в сотрудничестве с украинским правительством, но одновременно человек может получать только один вид поддержки.

Также мы рассказывали, кто из-за войны не может найти себе работу в Украине.

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