Українцям виплатять міжнародну допомогу — хто її зможе отримати

Розповідаємо, на які міжнародні виплати можуть розраховувати українські переселенці

Отримати допомогу можна лише за однією з програм / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Внутрішньо переміщені особи, окрім державної допомоги, можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з урядом України. Скористатися можна лише однією програмою.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

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Розповімо детальніше про кожну з них.

МККК

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно з Товариством Червоного Хреста України розпочали програму фінансової підтримки постраждалого населення.

Фінансова допомога складає 2 500 грн на особу. Особа не повинна звертатися з окремими заявами – виплати нараховуватимуться разом з державною допомогою.

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Пріоритет надається особам, переміщеним із громад, які постраждали від бойових дій.

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно"

Програма від ЮНІСЕФ "Спільно" передбачає, що сім'ї (незалежно від наявності реєстрації як ВПО) можуть отримати грошову підтримку в розмірі 2200 грн на особу (але не більше 5 осіб в сім’ї), якщо вони:

мають троє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років:

мають двоє і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Прийомні батьки/батьки вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

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Для отримання коштів, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Про кінцеве рішення повідомляють в СМС. Якщо рішення буде позитивним, виплата надійде протягом 4 тижнів з моменту подання заявки.

Агентства ООН у справах біженців

Агентство ООН у справах біженців надає тримісячну грошову допомогу в розмірі 2200 грн для осіб, які перемістилися на територію Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської області та зареєстровані як ВПО.

Виплати здійснюються через відділення "Укрпошти".

Всесвітня продовольча програма ООН

Всесвітня продовольча програма ООН надає грошову допомогу для переселенців, які тимчасово проживають у Рівненській та Вінницькій областях.

Розмір допомоги становить 2220 грн на одну особу, а максимальний обсяг допомоги на одну сім'ю становить 6600 грн (в кількості 3-х осіб у домогосподарстві).

Грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН на території Рівненської та Вінницької області нараховується автоматично усім громадянам, які:

зареєстровані як ВПО,

подали документи на отримання допомоги на проживання ВПО.

Звертатися за отриманням допомоги від ООН до будь-якого виконавчого органу особисто не потрібно. Виплати здійснюються через будь-який банк, що підтримує платіжну систему Western Union.

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Міжнародна організація з міграції (MOM) запустила багатоцільову програму грошової допомоги, яка полягає в наданні внутрішньо переміщеним особам грошової виплати в розмірі 2200 грн на особу. Наразі проект реалізується лише на Закарпатті та Вінниччині. Згодом планують розширити також на Чернівецьку, Івано-Франківську та Львівську області.

Для отримання допомоги людина має зареєструватися як ВПО в органах соціального захисту населення територіальної громади чи ЦНАП.

Пріоритет надається: вагітним жінкам, самотнім батькам, які виховують дітей, сім'ям з двома дітьми і більше, домогосподарствам. де є люди з інвалідністю, людям похилого віку (65+ років).

Кошти можна буде отримати у віділенні "Укрпошти", вони повинні надійти туди протягом двох тижнів після заповнення даних.

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Норвезька рада у справах біженців (NRC) впроваджує проект з багатоцільової грошової допомоги для ВПО.

Реєстрація проходить лише за допомогою чат-боту у WhatsApp. Для цього вам потрібно:

завантажити месенджер WhatsApp на свій смартфон;

додати до ваших контактів номер 0 800 609 844;

відправити на нього повідомлення з текстом NRC.

800 тис. грн для українців

Деяким українцям можуть виплатити від 200 до 800 тисяч гривень за те, що вони постраждали від воєнних дій під час виконання своїх службових зобов'язань.

Компенсація стосується тих, хто займався публічною службою, професійною журналістською діяльністю чи працював на об'єктах критичної інфраструктури.

Відповідний законопроєкт №7353 вже зареєстровано у Раді.

Якщо українець, який виконує одні з вищезгаданих зобов'язань, отримає інвалідність, він має право на виплати:

800 тис. грн у разі першої групи інвалідності;

500 тис. грн у разі другої групи інвалідності;

200 тис. грн у разі третьої групи інвалідності.

При загибелі працівника/працівниці сума виплати рідним у разі схвалення законопроєкту становитиме 1 мільйон гривень. Виплати будуть проводитися за рахунок бюджету та надходження урядів іноземних країн, міжнародних організацій, донорів.

"Сьогодні" раніше писали, чому не всі переселенці отримали 2000 грн допомоги, та розповідали, як роботодавцям отримати компенсацію за працевлаштування переселенців.