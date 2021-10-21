Шахраї використовують"Нову пошту" у новій схемі обману – як працює "щедра акція"

Ймовірно зловмисники заражають телефони українців вірусом, який розсилає повідомлення всім контактам жертви

Шахраї від імені "Нової пошти" пропонують щедрі подарунки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилась нова схема обману українців – шахраї, нібито від імені "Нової пошти" пропонують цінні подарунки.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

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Виявилось, що у мессенджерах з'явився рекламний банер,по якому якщо перейти, потрібно пройти невеличкий тест, нібито для подарунку. Потім, на фінальному етапі, потрібно вказали свої особисті дані – номер телефону та адресу.

"Сьогодні" знайшли це оголошення, за допомогою кількох "кліків" ми, нібито, виграли п'ять тисяч гривень. А, щоб отримати гроші, потрібно виконати умови. За правилами шахраїв, потрібно розповісти про цю "акцію" 20 друзям, або розмістити у п'яти групах чи чатах. А виграш обіцять надіслати протягом семи робочих днів.

/ Фото: скріншот

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Наразі невідомо, яка мета у шахраїв та навіщо вони придумали цей конкурс. Ймовірно, коли користувач переходить за посиланням, на сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою, а гаджет заражається вірусом. Потім вірус може розсилати повідомлення різного виду всім контактам телефону.

"Не переходьте за посиланням, це шахраї! Зверніть увагу, що на мобільних пристроях під картинкою розіграшу прописано шахраями адреса сайту Нової пошти, але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту", – відреагували у пресслужбі "Нової пошти".

Раніше "Сьогодні" писали, як на українку "повісили" одразу декілька кредитів, а також розповідали, як себе від цього захистити.

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Нагадаємо, що на сайті купівлі-продажу OLX шахраї почали по-новому обманювати українців та красти їх гроші. З новою схемою аферисти можуть обдурити не тільки покупця, а й продавця.