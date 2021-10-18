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Шахраї вигадали нову схему обману на сайтах оголошень: страждають не лише покупці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
18 жовтня, 16:16
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Шахраї навчилися обманювати українців за допомогою фальшивих посилань, як себе убезпечити
Нова схема обману на сайтах онлайн-оголошень
Нова схема обману на сайтах онлайн-оголошень / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті купівлі-продажу OLX шахраї почали по-новому обманювати українців та красти їх гроші. З новою схемою аферисти можуть обдурити не тільки покупця, а й продавця.

Про втрату 4 тис. грн повідомив журналіст Олександр Чеканов у своєму Facebook.

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Нова схема обману полягає у липовому посиланні на підтвердження платіжної операції, яку отримує жертва від афериста. Після заповнення даних картки шахрай краде усі гроші з рахунку.

Чеканов розповів, що намагався продати на OLX свою стару пральну машину.

Із покупцем, він домовився доволі швидко. Чоловіка навіть не збентежило, що той був готовий купити машину не оглядаючи її вживу.

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Далі – потрібно було підтвердити операцію за посиланням.

"Я перейшов по посиланню і ввів дані карти (так-так, в тому числі СВВ). Спочатку віртуальну. Там на рахунку була одна копійка, тому вона не пройшла. Ввівши дані карти, на яких знаходилися гроші, я спочатку зіткнувся з труднощами верифікації. Мені не приходила СМС. Але це і не потрібно було. Спочатку списалися 150 гривень за якісь розваги, а потім пішло – по 999 в чотири заходи", – розповідає потерпілий.

У коментарях виявилось, що ця афера є досить розповсюдженою і розпізнати її можна перевіривши домен.

Відреагували на це і співробітники OLX та зазначили, що сайт має домени olx.ua, m.olx.ua або name.olx.ua, в залежності від пристрою.

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А такий варіант, як на картинці знизу та будь-які інші – є фейковими та шахрайськими.

Останнім часом інтернет-шахраї активізувались не лише на сайтах онлайн-оголошень, а й у мобільних застосунках банків, зокрема у Приват24.

Раніше "Сьогодні" писали, як на українку "повісили" одразу декілька кредитів, а також розповідали, як себе від цього захистити.

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