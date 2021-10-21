Мошенники используют "Новую почту" в новой схеме обмана – как работает "щедрая акция"

Вероятно злоумышленники заражают телефоны украинцев вирусом, который рассылает сообщение всем контактам жертвы

Мошенники от имени "Новой почты" предлагают щедрые подарки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилась новая схема обмана украинцев – мошенники, якобы от имени "Новой почты" предлагают ценные подарки.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Реклама

Оказалось, что в мессенджерах появился рекламный баннер, по которому если перейти, нужно пройти небольшой тест, якобы для подарка. Затем, на финальном этапе, нужно указали свои личные данные – номер телефона и адрес.

"Сегодня" нашли это объявление, с помощью нескольких "кликов" мы, якобы, выиграли пять тысяч гривен. Для того, чтобы получить деньги, нужно выполнить условия. По правилам мошенников, нужно рассказать об этой "акции" 20 друзьям, или разместить в пяти группах или чатах информацию. А выигрыш обещают адресату в течение семи рабочих дней.

/ Фото: скриншот

Реклама

Пока неизвестно, какая цель у мошенников и зачем они придумали данный конкурс. Вероятно, когда пользователь переходит по ссылке, на сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства, а гаджет заражается вирусом. Затем вирус может рассылать сообщения различного вида всем контактам телефона.

"Не переходите по ссылке, это мошенники! Обратите внимание, что на мобильных устройствах под картинкой розыгрыша прописано мошенниками адрес сайта Новой почты, но это не настоящая адрес, а название страницы фейкового сайта. И если вы перейдете по ссылке, то увидите настоящий адрес сайта", – отреагировали в пресс-служба "Новой почты".

Ранее "Сегодня" писали, как на украинку "повесили" сразу несколько кредитов, а также рассказывали, как себя от этого защитить .

Реклама

Напомним, что на сайте купли-продажи OLX мошенники начали по-новому обманывать украинцев и красть их деньги. С новой схемой аферисты могут обмануть не только покупателя, но и продавца.