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Мошенники придумали новую схему обмана на сайтах объявлений: страдают не только покупатели

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
18 октября, 16:16
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Мошенники научились обманывать украинцев с помощью фальшивых ссылок, как себя обезопасить
Новая схема обмана на сайтах онлайн-объявлений
Новая схема обмана на сайтах онлайн-объявлений / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте купли-продажи OLX мошенники начали по-новому обманывать украинцев и воровать их деньги. С новой схемой аферисты могут обмануть не только покупателя, но и продавца.

О потере 4 тыс. грн сообщил журналист Александр Чеканов в своем Facebook.

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Новая схема обмана заключается в липовой ссылке для подтверждения платежной операции, которую получает жертва от афериста. После заполнения данных карточки мошенник ворует все деньги со счета.

Чеканов рассказал, что пытался продать на OLX свою старую стиральную машину.

С покупателем, он договорился довольно быстро. Мужчину даже не смутило, что он был готов купить машинку не осматривая ее вживую.

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Далее – нужно было подтвердить операцию по ссылке.

"Я перешел по ссылке и ввел данные карты (да-да, в том числе СВВ). Сначала виртуальную. Там на счету была одна копейка, поэтому она не прошла. Введя данные карты, на которых находились деньги, я сначала столкнулся с трудностями верификации . Мне не приходила СМС. Но это и не нужно было. Сначала списались 150 гривен за какие-то развлечения, а потом пошло – по 999 в четыре захода", – рассказывает пострадавший.

В комментариях оказалось, что эта афера является весьма распространенной и распознать ее можно проверив домен.

Отреагировали на это и сотрудники OLX и отметили, что сайт имеет домены olx.ua, m.olx.ua или name.olx.ua, в зависимости от устройства.

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А такой вариант, как на картинке снизу и любые другие – являются фейковыми и мошенническими.

В последнее время интернет-мошенники активизировались не только на сайтах онлайн-объявлений, но и в мобильных приложениях банков, в том числе в Приват24.

Ранее "Сегодня" писали, как украинку "повесили" сразу несколько кредитов, а также рассказывали, как себя от этого защитить.

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