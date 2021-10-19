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"Новая почта" потеряла уникальную посылку украинца

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
19 октября, 15:49
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Украинец заказал запчасть, которой больше нет в Украине
Представители "Новой почты" уже отреагировали на инцидент
Представители "Новой почты" уже отреагировали на инцидент / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент "Новой почты" Виталий Жлобин пожаловался, что в отделении почтового оператора потеряли его посылку – другую придется заказывать из-за границы.

Об этом он написал в Facebook.

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"С 7 октября никак не могут найти посылку, которую якобы мне "выдали". Начальница все обещает мне перезвонить. Записи с камер наблюдения просматривают регулярно, уже затерли пленку до дыр. Видимо уже я не дождусь своего отправления, так как сегодня какая-то девушка -оператор составила со мной претензию на возврат средств", – говорится в сообщении.

Украинец пишет, что заказал запчасть, которой больше нет в Украине – теперь ее придется заказывать из Польши и ждать пока ее пришлют.

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"Но это мои проблемы и моих клиентов. Новую почту волнует, чтобы им штрафы не начисляли. Потому что тогда все их жалели и переживали за "бизнес". А то, что бизнесу "чихать на своих клиентов", – жалуется клиент.

Представители "Новой почты" в комментариях к сообщению уже отреагировали на инцидент.

"Виталий, добрый день! Мы обязательно проверим обстоятельства вашей ситуации и вскоре вернемся с ответом", – говорится в комментарии.

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Ранее мы сообщали, что клиент пожаловался на доставку "Новой почты". Сервис упаковал три крошечные детали в огромную коробку и взял за доставку посылки весом 50 граммов 53 гривны.

Это не первый случай с проблемными посылками на "Новой почте". 21 сентября клиентка пожаловалась, что вместо посуды получила кучу битого стекла.

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