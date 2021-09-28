Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Випив – не рушиш з місця. Як працюють вбудовані в авто алкотестери та чи з'являться в Україні

Дар'я Сметанко Дар'я Сметанко кореспондентка
28 вересня, 06:10
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чи має шанси новинка прижитись в Україні, з'ясовували новини "Сьогодні".
Чи приживуться в Україні вбудовані у авто алкотестери? Колаж "Сьогодні"
Чи приживуться в Україні вбудовані у авто алкотестери? Колаж "Сьогодні"

Сенсори, що миттєво визначатимуть рівень алкоголю в крові водія, розробили у Сполучених Штатах. Ідея в тому, що автомобіль сам вирішуватиме, чи у стані водій кермувати нею. Щойно водій сів і увімкнув спалах – спрацьовуватимуть датчики дихання і дотику. За мить система визначить кількість проміле, йдеться у сюжеті

Андрій Алєксєєвич багато років живе у Сполучених Штатах. Їздить автівкою чи не щодня. Якось повертався додому пізно. Його зупинила поліція. За законами штату – кермувати дозволено, навіть якщо випив дві пляшки пива або бокал вина чи чарку горілки. Але він трохи перебрав.

Реклама

Суд в якості покарання призначив Андрію пройти курси, а ще рік їздити із приладом, що вимірює перед поїздкою рівень алкоголю.

"Машина заводилася і потім, через якийсь час мене назад просила подихати. І якщо результат був задовільний для цього пристрою, то я міг далі їхати. І таке відбувалося приблизно кожні 40 хвилин", – розповідає Андрій.

Схожу технологію, але більш сучасну вигадали у тих же Штатах. Бо лише за рік у аваріях із нетверезими водіями у країні гинуть десять тисяч людей.

Визначатимуть рівень алкоголю у крові водія спеціальні датчики. Якщо випив – система це автоматично виявить і машина з місяця не рушить.

Реклама

Щойно водій сів і почав заводити автівку – спрацьовуватимуть два датчики: дихання і дотику. Вони за мить виявлять, чи вживав водій спиртне. Система може визначити 0,08 проміле алкоголю.

"Водію не доведеться дути у трубку, як у традиційному алкотестері. Ви просто дихаєте на датчик, і він виявляє алкоголь менш ніж за секунду. Щоб зробити це, нам довелося зменшити розмір датчиків, щоб їх можна було розмістити в автомобілі", – розповідає програмний і технічний менеджер компанії Буд Заук.

Чи приживеться в Україні

А от чи прижилася б система в Україні. Ми опитали наших водіїв, і більшість таку систему підтримує.

"П'яний за кермом – злочинець. Випив – за кермо не сідай. Тому, якщо машина не дозволить водієві навіть рушити з місця, якщо він випив – це я обома руками за", – каже чоловік.

Із нетверезими водіями в Україні борються високими штрафами. Їх підвищили пів року тому. Перші результати є, кажуть у патрульній поліції. Кількість ДТП із травмованими зменшилась майже на третину. Прилад, як у Штатах, у нас теж можна було б впровадити – кажуть правоохоронці. Та не для всіх.

"Коли і вдруге, і втретє сідають за кермо на підпитку от саме для таких осіб такий механізм можна використовувати і можна буде розглядати його впровадження і на наших теренах. Але, зрозуміло, що для цього потрібно змінити законодавство. Це нормативно передбачити", – каже перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Реклама

Та говорити про те, що невдовзі такі прилади можуть з'явитися – зарано.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Ціни
В Україні дорожчають продукти
Що зросло в ціні?
Опитування
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Євро (€)

31.18

Російський рубль (₽)

0.37

Загроза світової кризи
Як Evergrande опинилася на межі краху

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Як зберігати заощадження в Україні?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,92
17,76
30,98
30,69
29,22
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,74
28,29
17,56
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти