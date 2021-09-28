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Выпил – не тронешься с места. Как работают встроенные в авто алкотестеры и появятся ли в Украине

Дарья Сметанко Дарья Сметанко корреспондент
28 сентября, 06:10
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Есть ли шансы у новинки прижиться в Украине, выясняли новости "Сегодня"
Приживутся ли в Украине встроенные в авто алкотестеры? Коллаж "Сегодня"
Приживутся ли в Украине встроенные в авто алкотестеры? Коллаж "Сегодня"

Сенсоры, которые мгновенно определят уровень алкоголя в крови водителя, разработали в Соединенных Штатах. Идея в том, что автомобиль сам будет решать, в состоянии ли водитель управлять ею. Только водитель сел и включил зажигание – будут срабатывать датчики дыхания и осязания. Через мгновение система определит количество промилле, говорится в сюжете "Сегодня".

Андрей Алексеевич много лет в Соединенных Штатах. Ездит на автомобиле каждый день. Как-то возвращался домой поздно. Его остановила полиция. По законам штата – управлять разрешено, даже если выпил две бутылки пива или бокал вина, или рюмку водки. Но он немного перебрал.

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Суд в качестве наказания назначил Андрею пройти курсы, а еще год ездить с прибором, измеряющим перед поездкой уровень алкоголя.

"Машина заводилась и затем, через некоторое время меня опять просила подышать. И если результат был удовлетворительный для этого устройства, то я мог дальше ехать. И такое происходило примерно каждые 40 минут", – рассказывает Андрей.

Похожую технологию, но более современную придумали в тех же Штатах. Ведь только за год в авариях с нетрезвыми водителями в стране погибают десять тысяч человек.

Определять уровень алкоголя в крови водителя будут специальные датчики. Если выпил – система это автоматически обнаружит и машина с места не тронется.

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Только водитель сел и начал заводить машину – будут срабатывать два датчика: дыхания и прикосновения. Они через мгновение обнаружат, употреблял ли водитель спиртное. Система может определить 0,08 промилле алкоголя.

"Водителю не придется дуть в трубку, как в традиционном алкотестере. Вы просто дышите на датчик, и он обнаруживает алкоголь менее чем за секунду. Чтобы сделать это, нам пришлось уменьшить размер датчиков, чтобы их можно было разместить в автомобиле", – рассказывает программный и технический менеджер компании Строй Заук.

Приживется ли в Украине

А вот прижилась бы система в Украине. Мы опросили наших водителей, и большинство такую систему поддерживает.

"Пьяный за рулем – преступник. Выпил – за руль не садись. Поэтому, если машина не позволит водителю даже тронуться с места, если он выпил – это я обеими руками за", – говорит мужчина.

С нетрезвыми водителями в Украине борются высокими штрафами. Их повысили полгода назад. Первые результаты есть, говорят в патрульной полиции. Количество ДТП с травмированными уменьшилась почти на треть. Прибор, как в Штатах, у нас тоже можно было бы внедрить – говорят правоохранители. Но не для всех.

"Когда и во второй раз, и третий садятся за руль в нетрезвом состоянии вот именно для таких людей такой механизм можно использовать и можно будет рассматривать его внедрение и в нашей стране. Но, понятно, что для этого нужно изменить законодательство. Это нормативно нужно предусмотреть", – говорит первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Говорить о том, что вскоре такие приборы могут появиться у нас – пока рано.

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