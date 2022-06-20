Водіям до уваги – головні шахрайські схеми з пальним в Україні

Розповідаємо про те, чого варто остерігатися водіям, щоб не потрапити на гачок шахраїв

Коротко про те, як зловмисники наживаються на дефіциті пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна нарощує об’єми постачання пального, відповідно в роздрібних мережах напруження йде на спад. Про повне зникнення дефіциту говорити ще зарано, але ситуація вже значно краща, ніж раніше.

Водночас на нестачі бензину, дизелю та автогазу продовжують наживатися спекулянти. Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про популярні схеми, яких зараз варто остерігатися водіям.

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Фейковий сайт

Як попередили в мережі OKKO, зловмисники створили шахрайський сайт, де нібито продають пальне. Користувачам пропонують купити:

паливні картки;

талони;

електронні паливні талони.

Аферисти переконують, що покупка буде показана в електронному вигляді, в мобільних додатках відомих заправних мереж в Україні. Щоб переконати людину заскочити на гачок, пропонують укласти договір з юридичною особою.

В OKKO зауважили, що такий документ не має юридичної сили, оскільки насправді юридична особа не співпрацює з компанією. Відтак, закликали клієнтів не переказувати гроші невідомим людям.

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Сторінки в соцмережах

У соціальних мережах шахраї також активно орудують – створюють сторінки під виглядом офіційних продавців пального, зокрема великих мереж як WOG. Підписникам намагаються продати підроблені талони на паливо.

За інформацією компанії, вони не мають стосунку до таких профілів. Своїх клієнтів на заправках вони заохочують до індивідуальної реєстрації в програмі лояльності PRIDE. WOG також не реалізує паливні талони й картки в соцмережах з оплатою на приватні банківські картки.

Схема з націнкою

В умовах дефіциту пального українці спостерігали й шалені націнки на окремих заправках. Як розповіла глава Мінекономіки Юлія Свириденко, уряд відпустив ціни на пальне, тож вартість визначає ринок.

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"Є принцип декларування ціни, якщо вона збільшується на 5-10-15%, це має бути задекларовано в системі Держпродспоживслужби", – пояснила вона.

Якщо оператор реалізує пальне за вищою ціною, це підстава для додаткових інспекційних перевірок. Державні органи накладають штрафи на порушників, а профільний комітет слідкує за тим, щоб компанії не зловживали монопольним становищем.

Бензинову кризу доведеться потерпіти

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков переконаний – якщо Україна укладе більше довгострокових контрактів з іноземними постачальниками пального, це може допомогти наповнити ринок. Вже зараз до країни щодня прибуває 230 бензовозів.

За попередніми прогнозами, ситуація з дефіцитом пального стабілізується ближче до осені, коли Києву вдасться укласти такі контракти. Нові угоди з країнами ЄС спрямовані на спрощення процедур митного та прикордонного контролю. Купують пальне в Польщі та Румунії, зараз перелік поповнився Бельгією та Нідерландами.

"Сьогодні" раніше порахували, скільки в середньому коштує розмитнити одну "євробляху" в Україні, а також писали, яких змін варто очікувати водіям у Європі.