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Ціни на популярне пальне пішли вниз: де і чим можна дешево заправитися

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 червня, 16:57
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Розповідаємо, що відбувається із цінами на українських заправках 20 червня
Ціни на автогаз на заправках пішли вниз
Ціни на автогаз на заправках пішли вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За вихідні ціна на автогаз в Україні дещо опустилася і в середньому становить 42,36 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Деякі окремі мережі АЗС опустили ціни більш ніж на гривню, це стосується заправок "Нефтеку" у Дніпропетровській області (44,99 грн/л), але ця мережа все одно залишається найдорожчою.

Окрім цього сильно знизили ціни "Авантаж" – до 39,97 грн/л та Motto – 42,99 грн/л. Найдешевше паливо можна придбати на АЗС UPG – рівно за 37 грн/л., а також на АЗС Rodnik – 39,99 грн/л.

Що відбувається із цінами на бензин?

Водночас, 20 червня ціни на бензин на популярних АЗС не змінилися. Загалом за літр А-95+ просять 51,56 грн, а за літр А-95 50,76 грн.

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Дизпаливо в середньому обійдеться 56.58 грн/л. Загалом ситуація на окремих заправках виглядає так:

Ціни на бензин 20 червня
Ціни на бензин 20 червня / Фото: скріншот

Коли скінчиться дефіцит?

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, що для подолання бензинової кризи Києву потрібно укласти більше довгострокових контрактів із іноземними постачальниками палива, щоб наповнити ринок.

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Вже зараз у країну щодня прибуває 230 бензовозів з пальним і повністю вирішити проблему дефіциту вийде до осені, а поки що доведеться потерпіти.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з цінами на бензин після чергової російської атаки на український НПЗ та розповідали, які зміни наших водіїв чекають у країнах Євросоюзу.

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