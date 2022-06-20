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Водителям к сведению – главные мошеннические схемы с топливом в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 июня, 18:29
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Рассказываем о том, чего следует остерегаться водителям, чтобы не попасть на крючок мошенников
Кратко о том, как злоумышленники наживаются на дефиците топлива
Кратко о том, как злоумышленники наживаются на дефиците топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина наращивает объемы поставка топлива, соответственно в розничных сетях напряжение идет на убыль. О полном исчезновении дефицита говорить еще рано, но ситуация уже значительно лучше, чем раньше.

В то же время, на недостатке бензина, дизеля и автогаза продолжают наживаться спекулянты. Редакция "Сегодня" собрала информацию о популярных схемах, которых сейчас следует остерегаться водителям.

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Фейковый сайт

Как предупредили в сети OKKO, злоумышленники создали мошеннический сайт, где якобы продают горючее. Пользователям предлагают купить:

  • топливные карты;
  • талоны;
  • электронные топливные талоны.

Аферисты утверждают, что покупка будет показана в электронном виде, в мобильных приложениях известных заправочных сетей в Украине. Чтобы убедить человека запрыгнуть на крючок, предлагают заключить договор с юридическим лицом.

В OKKO отметили, что такой документ не имеет юридической силы, поскольку на самом деле юридическое лицо не сотрудничает с компанией. Следовательно, призывали клиентов не переводить деньги неизвестным людям.

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Страницы в соцсетях

В социальных сетях мошенники также активно орудуют – создают страницы под видом официальных продавцов горючего, в том числе крупных сетей как WOG. Подписчикам пытаются продать поддельные талоны на топливо.

По информации компании, они не имеют отношения к таким профилям. Своих клиентов на заправках они привлекают к индивидуальной регистрации в программе лояльности PRIDE. WOG также не реализует топливные талоны и карты в соцсетях с оплатой на частные банковские карты.

Схема с наценкой

В условиях дефицита горючего украинцы наблюдали и безумные наценки на отдельных заправках. Как рассказала глава Минэкономики Юлия Свириденко, правительство отпустило цены на топливо, поэтому стоимость определяет рынок.

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"Есть принцип декларирования цены, если она увеличивается на 5-10-15%, это должно быть задекларировано в системе Госпотребслужбы", – объяснила она.

Если оператор реализует горючее по более высокой цене, это основание для дополнительных инспекционных проверок. Государственные органы налагают штрафы на нарушителей, а профильный комитет следит за тем, чтобы компании не злоупотребляли монопольным положением.

Бензиновый кризис придется потерпеть

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков уверен – если Украина заключит больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками горючего, это может помочь наполнить рынок. Уже сейчас в страну ежедневно прибывает 230 бензовозов.

По предварительным прогнозам ситуация с дефицитом топлива стабилизируется ближе к осени, когда Киеву удастся заключить такие контракты. Новые соглашения со странами ЕС направлены на упрощение процедур таможенного и пограничного контроля. Покупают горючее в Польше и Румынии, сейчас список пополнился Бельгией и Нидерландами.

"Сегодня" раньше посчитали, сколько в среднем стоит растаможить одну "евробляху" в Украине, а также писали, каких изменений стоит ждать водителям в Европе.

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