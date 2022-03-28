Що робити українцям із простроченими водійськими правами – пояснення

У Кабінеті міністрів розповіли, чи можуть українці користуватися своїми водійським правами за кордоном

У Кабміні заспокоїли українців із простроченими правами / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану дії строкових водійських посвідчень автоматично продовжуються на період війни та певний час після її закінчення.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов під час всеукраїнського телемарафону.

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"Є водійські посвідчення безстрокові, старого зразка, а є водійські посвідчення строкові. Зараз до закінчення воєнного часу та ще певний час після цього не буде проблем з терміном дії цих водійських посвідчень", – сказав Нємчінов.

Також за його словами, Україна надала спеціальні роз’яснення в інші країни, й для громадян, які залишилися за кордоном, це питання також має бути знято.

Зміни на дорогах

У зв’язку з війною в Україні запровадили нові правила для водіїв автотранспорту, зокрема заборонили використання відеореєстраторів на дорогах.

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На цей крок держава пішла заради безпеки даних про пересування військових.

Також в Україні дозволили керувати вантажним транспортом тим, хто має водійське посвідчення категорії В.

Найжорсткішим правилом є заява з боку української поліції. Правоохоронці розповіли, що злісних порушників ПДР чекає особливий "сюрприз" у вигляді повістки до проходження спеціальної медичної комісії з подальшим оформленням до складу Збройних сил.

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"Сьогодні" також писали, що до України завезуть дизель із самих Сполучених Штатів, і розповідали, на скільки уряд обмежив ціни на преміальне пальне.