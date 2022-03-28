Что делать украинцам с просроченными водительскими правами – объяснение

В Кабинете министров рассказали, могут ли украинцы пользоваться своими водительскими правами за границей

В Кабмине успокоили украинцев с просроченными правами / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения действия срочных водительских удостоверений автоматически продолжаются на период войны и некоторое время после ее окончания.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов во время всеукраинского телемарафона.

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"Есть водительские удостоверения бессрочные, старого образца, а есть водительские удостоверения срочные. Сейчас до окончания военного времени и еще некоторое время после этого не будет проблем со сроком действия этих водительских удостоверений", – сказал Немчинов.

Также по его словам, Украина предоставила специальные разъяснения в другие страны, и для граждан, оставшихся за границей, этот вопрос также должен быть снят.

Изменения на дорогах

В связи с войной в Украине ввели новые правила для водителей автотранспорта, в частности, запретили использование видеорегистраторов на дорогах.

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На этот шаг государство пошло в целях безопасности данных о передвижении военных.

Также в Украине разрешили управлять грузовым транспортом тем, кто имеет водительское удостоверение категории В.

Жесточайшим правилом является заявление со стороны украинской полиции. Правоохранители рассказали, что злостных нарушителей ПДД ожидает особый "сюрприз" в виде повестки для прохождения специальной медицинской комиссии с последующим оформлением в состав Вооруженных сил.

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"Сегодня" также писали, что в Украину завезут дизель из самих Соединенных Штатов, и рассказывали, на сколько правительство ограничило цены на премиальное топливо.