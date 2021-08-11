Биткоин рвется вверх, но скоро может рухнуть

Рынок криптовалют переживает кратковременный отток средств, отмечают аналитики

Биткоин вырос в цене. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс биткоина удержался выше психологической отметки в 45 тыс. долларов. При этом, по прогнозам аналитиков, в ближайшие дни главную криптовалюту ждет просадка до 41 тыс. долларов, а после – рост уже до 58 тыс. долларов.

Реклама

11 августа биткоин продают по 46,2 тыс. долларов – это максимум с середины мая. Рыночная капитализация криптовалюты тоже растет и уже превысила 868 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Как изменился курс биткоина / Фото: CoinDesk

"Наш сценарий с высокой вероятностью предполагает снижение цены биткоина к отметке 41 тысяча долларов, дальнейшую консолидацию на этом уровне, а затем новый виток роста и выход в диапазон 53-58 тысяч долларов", – спрогнозировал руководитель J2TX Артем Моисеев, передает Прайм.

По его словам, рынок криптовалют переживает заметный отток средств:

инвесторы насторожились из-за очередных высказываний главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который заявил о необходимости регулирования крипторынка;

отчет по рынку труда в США показал рост числа рабочих мест; это подкрепило мнение рынка о скором сворачивании ультрамягкой кредитно-денежной политики ФРС, повышении ставок и, как следствие, – снижении инфляции.

Напомним:

в начале лета-2021 биткоин потерял около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле;

недавно биткоину предрекали обвал еще на 80%, но ситуация, очевидно, изменилась;

после того, как компания Amazon опровергла слухи о поддержке главной криптовалюты и создании собственной цифровой монеты, цена биткоина обвалилась, а потом беспричинно пошла вверх.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире 10 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":