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Біткоїн рветься вгору, але скоро може впасти

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
11 серпня, 12:34
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Ринок криптовалют переживає короткочасний відтік коштів, зазначають аналітики
Біткоїн зріс в ціні. Колаж: "Сьогодні"
Біткоїн зріс в ціні. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїна втримався вище психологічної позначки в 45 тис. доларів. При цьому, за прогнозами аналітиків, в найближчі дні головну криптовалюта чекає просадка до 41 тис. Доларів, а після – зростання вже до 58 тис. Доларів.

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11 серпня біткоїн продають по 46,2 тис. доларів – це максимум з середини травня. Ринкова капіталізація криптовалюти теж зростає і вже перевищила 868 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Як змінився курс біткоїна
Як змінився курс біткоїна / Фото: CoinDesk

"Наш сценарій з високою ймовірністю передбачає зниження ціни біткоїна до позначки 41 тисяча доларів, подальшу консолідацію на цьому рівні, а потім новий виток зростання і вихід в діапазон 53-58 тисяч доларів", – спрогнозував керівник J2TX Артем Моїсеєв, передає Прайм.

За його словами, ринок криптовалют переживає помітний відтік коштів:

  • інвестори насторожилися через чергових висловлювань голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера, який заявив про необхідність регулювання крипторинку;
  • звіт по ринку праці в США показав зростання числа робочих місць; це підсилило думку ринку про швидке згортання ультрам'якою кредитно-грошової політики ФРС, підвищенні ставок і, як наслідок, – зниження інфляції.

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