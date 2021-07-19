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Субсидии "через Ощадбанк" не переоформят автоматически: что делать

19 июля 2021 9:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По новым правилам, все субсидии будут выплачивать "живыми деньгами", а не банку, который сам ведет расчеты

Безналичной выплаты субсидий через Ощадбанк больше не будет

Безналичной выплаты субсидий через Ощадбанк больше не будет / Фото: Сегодня

Если средства за вашу субсидию перечислялись в Ощадбанк, который и оплачивал коммунальные платежи, пакет документов на получение помощи от государства нужно подать заново. Речь идет о людях, которые подавали документы на субсидию в начале прошлого отопительного сезона.

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Эта категория получателей не подпадает под автоматическое переназначение субсидий. Подать документы можно онлайн или в местных отделениях органов соцзащиты. Список документов зависит от жизненной ситуации получателя, но в него обязательно входит заявление и декларация о доходах.

Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

"Гражданин должен указать, куда именно нужно перечислять средства: на банковский счет или на отделение почты. В таких случаях не предусмотрено автоматического назначения жилищной субсидии на следующий период", - отметили в ведомстве.

Дело в том, что такие получатели относятся к категории "домохозяйства, которым денежная субсидия предоставлялась в денежной безналичной форме".

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"До мая украинцы имели возможность получать субсидию как в денежной наличной форме ("живыми деньгами" на банковскую карточку или через почту), так и в денежной безналичной форме (когда Ощадбанк перечислял суммы поставщикам жилищно-коммунальных услуг). С мая субсидию "живыми деньгами" должны получать уже все", - объяснили в министерстве.

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Еще две категории, которым субсидии не переназначат "автоматом":

  • домохозяйства, которым субсидия была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений, внутренне перемещенные лица);
  • домохозяйства, чья субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, которые не проживают по месту регистрации.

Напомним, срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

А в Минсоцполитики ранее отмечали, что из-за ошибок на местах украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналки. В каких именно городах возникли проблемы, ведомство умолчало.

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