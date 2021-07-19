Укрепление гривни ударило по прибыли ПриватБанка

Государственное финучреждение сократило прибыль по итогам первого полугодия, но чистый процентный доход при этом вырос

Прибыль ПриватБанка снизилась на 17% / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

ПриватБанк, который остается в топе самых прибыльных банков Украины, все же сократил прибыль. Во втором квартале 2021 года она составила 9,2 млрд грн, а по итогам полугодия – 11,6 млрд грн. В прошлом коронакризисном году прибыль банка за первые полгода составляла 14,04 млрд грн. Снижение в этом году составило более 17%.

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Причинами стали укрепление гривни и рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США, отметили в пресс-службе ПриватБанка.

"В первом полугодии 2021 года влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривни обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации", - объяснили в банке.

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При этом чистый процентный доход ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 года вырос на 25%, до 13,3 млрд грн. Кредитный портфель банка увеличился на 11%, до 62,5 млрд грн благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса, добавили в финучреждении.

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Напомним, в четырех госбанках – Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и Укрэксимбанке – хранится 60% вкладов украинцев, они же выдали почти 40% всех кредитов в стране.

При этом Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе – с более чем 50% до 25% за несколько лет. Это общемировая тенденция – экономисты считают, что государство в большинстве случает является менее эффективным собственником финучреждений, чем частный бизнес.

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