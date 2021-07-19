Зміцнення гривні вдарило по прибутку ПриватБанку

Державна фінустанова скоротила прибуток за підсумками першого півріччя, але чистий процентний дохід при цьому виріс

Прибуток ПриватБанку знизився на 17% / Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

ПриватБанк, який залишається в топі найбільш прибуткових банків України, все ж скоротив прибуток. У другому кварталі 2021 року він склав 9,2 млрд грн, а за підсумками півріччя – 11,6 млрд грн. Минулого коронакризового року прибуток банку за перші півроку становив 14,04 млрд грн. Зниження цього року склало більше 17%.

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Причинами стали зміцнення гривні та зростання прибутковості довгострокових казначейських паперів уряду США, зазначили в пресслужбі ПриватБанку.

"У першому півріччі 2021 року вплив макроекономічних факторів, перш за все зростання прибутковості довгострокових казначейських паперів уряду США і зміцнення курсу гривні зумовили негативний результат від переоцінки індексованих облігацій внутрішньої державної позики, отриманих як внесок до статутного капіталу банку при націоналізації", – пояснили в банку.

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При цьому чистий процентний дохід ПриватБанку в порівнянні з першим півріччям 2020 року зріс на 25%, до 13,3 млрд грн. Кредитний портфель банку збільшився на 11%, до 62,5 млрд грн завдяки розвитку кредитування малого та середнього бізнесу, додали у фінустанові.

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Нагадаємо, в чотирьох держбанках – Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку та Укрексімбанку – зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів у країні.

При цьому Україна готується до поступового зниження частки держави в банківській системі – з більш ніж 50% до 25% за кілька років. Це загальносвітова тенденція – економісти вважають, що держава в більшості випадків є менш ефективним власником фінустанов, ніж приватний бізнес.

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