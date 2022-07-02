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Освобожденные из плена украинцы получат выплаты от государства — кто именно и сколько

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 июля, 19:09
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Выплаты возобновят не только освобожденным из плена украинцам, но и тем, кто еще лишен свободы
Речь идет об единовременной денежной выплате
Речь идет об единовременной денежной выплате / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Минреинтеграции планирует возобновить работу Межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным. Таким образом, вернут выплаты освобожденным из плена украинцам, а также тем, кто еще находится в плену.

Об этом говорится на странице Минреинтеграции Украины в Telegram.

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Так, получить помощь смогут:

  • украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории РФ по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.

Если правительство примет положительное решение по этому вопросу, то освобожденные из неволи или еще лишенные свободы смогут получить единоразовую денежную поддержку в размере 100 тысяч гривен.

Помощь бизнесу

В Украине запускают проект "єРобота", который позволит создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Подать заявку на грант на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса можно уже с 1 июля.

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Проект состоит из шести программ:

  1. Гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес.
  2. Гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки.
  3. Гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн).
  4. Гранты для стартапов в ИТ.
  5. Гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

Заявку можно подать через портал "Дія" уже с 1 июля.

Напомним, украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.

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Раньше мы рассказывали, по какой еще программе будут выплачивать помощь украинцам.

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