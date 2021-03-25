Українська
$ 27,87
32,94
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Очень сильный сигнал: почему дело ПриватБанка важно для партнеров Украины

25 марта, 16:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Все хотят видеть Коломойского и Боголюбова фигурантами дела, говорит Ирина Венедиктова

Одобрение президентом Владимиром Зеленским санкций США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, а также другие недавно принятые меры в раскрытии "дела ПриватБанка" дают надежду на то, что глава государства готовится серьезно заняться этим вопросом.

Реклама

Об этом говорится в статье британского экономического издания The Financial Times.

"В глазах общественности и международных партнеров Украины борьба за судьбу ПриватБанка остается лакмусовой бумажкой для будущего Украины", – сказала глава национализированного сейчас и доходного банка Шэрон Иски.

"Последние принятые [в отношении бывшего руководства банка] меры посылают обществу и международным партнерам Украины очень сильный и позитивный сигнал о том, что лица, которые повлекли беспрецедентный ущерб и банкротство ПриватБанка, будут привлечены к ответственности", – добавила она.

А генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что в то время, как "все хотят [видеть] этих всемогущих Коломойского и Боголюбова [фигурантами] этих дел" , НАБУ, по результатам проведенного расследования, не предъявили им никаких обвинений.

В тренде
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс
Реклама

Как пишет издание, украинские олигархи имеют союзников в правоохранительной системе, которая все еще считается пропитанной коррупцией.

По словам НАБУ, бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко была слита информация о запланированном предъявления ему обвинений, "потому он пытался выехать из Украины". Венедиктова отметила, что ее Офис проводит внутреннюю проверку, добавляя, что "очень небольшой круг людей" знали о планах.

Генпрокурор объяснила: "Конечно же, ЕС, США и МВФ хотят расследований фактов коррупции... чтобы видеть, что страна способна бороться с коррупцией. И нам необходимо это продемонстрировать".

Напомним, по делу "ПриватБанка" объявлено подозрение трем ключевым руководителям финансового учреждения, которых подозревают в хищении 8 млрд грн 2016 года.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Национализация ПриватБанка

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция ПриватБанк яценко Игорь Коломойский национализация боголюбов Ирина Венедиктова

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в Украине
Пора запасаться валютой? Эксперты спрогнозировали курс доллара в УкраинеФинансы
Как усиление карантина будет влиять на курс гривни
Как усиление карантина будет влиять на курс гривниФинансы
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс
Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курсФинансы
Доллар станет еще дороже: эксперт спрогнозировал курс
Доллар станет еще дороже: эксперт спрогнозировал курсФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять